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Да ли је ово разлог зашто је промијењен термин Ђоковић - Синер?

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 12:34

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Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале
Фото: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Новак Ђоковић и Јаник Синер боре се данас за финале Вимблдона, али у термину који многи нису очекивали.

Њих двојица играју други меч програма на Централном терену, што имплицира да их нећемо видјети све док Саша Зверев и Артур Фери не заврше свој дуел.

Дакле, тек око 17.30 можемо очекивати да почне дуел Ђоковића и Синера, можда и касније.

Јаник Синер

Тенис

Огласио се Синер пред дуел са Новаком

Зашто је то тако? Зашто је Вимблдон променио редослијед, када су Ђоковић и Синер први обезбиједили учешће у полуфиналу и требало је у складу са тим да буду и први на програму? Појавило се неколико теорија, а затим и објашњење, пише Мондо.

Да ли је Синер тражио други термин?

Током овог турнира Новак Ђоковић жалио се када је играо у вечерњим часовима, пошто му је више одговарало када игра први меч дана, чак и у изузетно напорним условима. Навикао је на такве ствари Ђоковић у каријери, свјестан је да је то можда и предност против неких других тенисера, па и Јаника Синера.

Новак Ђоковић

Тенис

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Знамо да се Синер изузетно мучи на врућини, да су га грчеви и прошле године на Вимблдону умало зауставили против Димитрова, док је огромне проблеме имао и на Ролан Гаросу због чега је рано елиминисан.

Међутим, одлука Вимблдона је да играју касније, што је сигурно обрадовало Јаника Синера и његов стручни штаб.

Зашто је промењен термин на Вимблдону?

Бивши тенисер, коментатор и члан управног одбора на Вимблдону Тим Хенман је покушао да предупреди негативне реакције због промјене и поручио је да је то урађено због телевизија: "Мислим да сте алудирали на меч на глобалном нивоу, који је меч већи? Синер и Ђоковић. Да, али ипак су имали скоро 48 сати да се опораве, а гледајући телевизијску публику, то је прилично јака препорука од стране Би-Би-Си-а и САД-а, са ЕСПН-ом".

Иначе, данас се очекује да буде највише 31 степен Целзијуса у Лондону, што не би требало да поремети Синера, пошто ће свакако како вече буде одмицало - температура падати.

Какав је скор Ђоковића и Синера?

Синер и Ђоковић данас поподне иначе играју 12. међусобни дуел.

Новак Ђоковић

Тенис

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Пет је до сада припало Нолету, а шест Синеру. Ђоковић је и добио претходни дуел у Аустралији (3:2), једини у овој години, док је лане изгубио од Италијана на Вимблдону у полуфиналу (3:0).

Претходно је добио Синера на Вимблдону у четвртфиналу 2022. године (3:2), па годину дана касније лакше у полуфиналу (3:0). Новак има и седам титула на Вимблдону, а Синер једну - прошлогодишњу.

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тенис

Вимблдон 2026

Ђоковић Синер

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