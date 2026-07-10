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Људи у невјерици шта су урадили Новаку: Да ли је ово реално?

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 11:47

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Новак Ђоковић из Србије слави победу против Романа Сафијулина из Русије у мечу четвртог кола мушког сингла на Вимблдону у Лондону, у недељу, 5. јула 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Букмејкери сматрају да је Јаник апсолутни фаворит и на њега су ставили квота 1,17, док на Ђоковића она износи чак 5,50.

Јаник Синер 1,17, а Новак Ђоковић 5,25. Да ли је ово могуће и да ли је ово реално? Два основа питања која се постављају када се виде квоте за меч полуфинала Вимблдона.

Сви можемо да се сложимо: Да, Италијан је фаворит на овом мечу, међутим, оволико потцијенити Новака?! Па, не игра Синер са 50. тенисером свијета у полуфиналну, него против најбољег свих времена.

Ако је Ђоковић побиједио Оже Алијасима послије пет сати тениса... То доста говори о томе колико бројка "39 година" поред имена Новака Ђоковића не значи да је српски ас за пензију.

Јаник Синер

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Огласио се Синер пред дуел са Новаком

Видјећемо врло брзо да ли су опет кладионице направиле жестоку грешку у процијени.

Подсјећамо, у полуфиналу Аустралијан опена кладионице су још горе отписале Новака. Тада је квота на Јаника била 1,05, док је тријумф Ђоковић плаћао чак и до 10. На крају, Ноле је славио са 3:2. Немамо ништа против да видимо репризу, преноси Курир.

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Тагови :

Новак Ђоковић

Јаник Синер

Ђоковић Синер

тенис

тенисер

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Превод на српски: **Јаник Синер из Италије слави побједу против Јана-Ленарда Штруфа из Њемачке у четвртфиналу мушке конкуренције на Вимблдонском тениском првенству у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.**

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