Људи у невјерици шта су урадили Новаку: Да ли је ово реално?

Аутор:АТВ редакција
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Букмејкери сматрају да је Јаник апсолутни фаворит и на њега су ставили квота 1,17, док на Ђоковића она износи чак 5,50.
Јаник Синер 1,17, а Новак Ђоковић 5,25. Да ли је ово могуће и да ли је ово реално? Два основа питања која се постављају када се виде квоте за меч полуфинала Вимблдона.
Сви можемо да се сложимо: Да, Италијан је фаворит на овом мечу, међутим, оволико потцијенити Новака?! Па, не игра Синер са 50. тенисером свијета у полуфиналну, него против најбољег свих времена.
Ако је Ђоковић побиједио Оже Алијасима послије пет сати тениса... То доста говори о томе колико бројка "39 година" поред имена Новака Ђоковића не значи да је српски ас за пензију.
Тенис
Огласио се Синер пред дуел са Новаком
Видјећемо врло брзо да ли су опет кладионице направиле жестоку грешку у процијени.
Подсјећамо, у полуфиналу Аустралијан опена кладионице су још горе отписале Новака. Тада је квота на Јаника била 1,05, док је тријумф Ђоковић плаћао чак и до 10. На крају, Ноле је славио са 3:2. Немамо ништа против да видимо репризу, преноси Курир.
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