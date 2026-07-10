Ђоковић открио шта је у животу важније од исхране: Све пада у воду ако ово не чувате

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић годинама важи за једног од најдисциплинованијих спортиста на свијету.
Његова исхрана без глутена, апсолутна посвећеност опоравку, јога, медитација и пажљиво осмишљена рутина често се наводе као главни кључ његове дуговјечности на врхунском нивоу.
Ипак, сам Ђоковић сматра да постоји нешто што има још већи утицај на човјека од свега наведеног.
Гостујући у подкасту "(Не)успјех првака", најбољи тенисер свих времена отворено је говорио о важности окружења и признао да му је требало много времена да схвати колико људи којима је окружен утичу на његов живот, али и на саме резултате.
Ђоковић је објаснио да успјех нипошто не зависи само од напорних тренинга и физичке припреме, већ првенствено од тога коме поклањамо своје драгоцјено вријеме и енергију.
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"Људи који су око тебе... људи са којима се окружујеш, које бираш да имаш у свом окружењу... Мени је дуго времена била нејасна јачина и снага и моћ тога, и важност тога да освијестим са ким проводим вријеме", искрен је био Новак.
Он је додао да особе којима посвећује своју виталност и животну енергију директно утичу чак и на његове велике наступе на тениском терену.
"Људи којима ја посвећујем своју виталност, своју животну енергију, заправо утичу и на мој сутрашњи наступ на терену. Апсолутно утичу. Не само шта једеш, пијеш и тако даље."
Новакова порука је посебно снажно одјекнула у јавности јер долази од човјека који је планетарно познат по готово беспрекорној, фанатичној бризи о свом тијелу.
Његово богато животно искуство показује да здрава исхрана, квалитетан сан и редовни тренинзи јесу изузетно важни, али да једноставно не могу у потпуности да надокнаде тешке посљедице лошег окружења, сталног стреса или токсичних односа који човјека енергетски исцрпљују.
Иако Новак говори из угла врхунског професионалног спортисте, ова лекција се лако примјењује на свачији свакодневни живот. Односи које градимо и енергија коју размјењујемо са људима око себе су кључ здравља, јер оно никада није само чисто физичко стање, преноси Она.рс.
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