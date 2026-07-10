Да ли су судије "погурале" Француску на Свјетском првенству?

Аутор:АТВ редакција
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Француска се прва пласирала у полуфинале Свјетског првенства у САД, Мексику и Канади пошто је претходне ноћи добила и шесту утакмицу на турниру.
Француска је у Бостону била боља од Марока (2:0), међутим изгледа ни ова утакмица изгледа није могла да прође без контроверзи.
О чему се ради? Мароканци су били љути због пенала који је у првом полувремену досуђен над Мбапеом, чија провјера у ВАР соби је потрајала пуна три минута, док су након сусрета ипак више ватре "бљували" због гола којим је Француска повела.
Прије него што ће Килијан Мбапе у 60. минуту узети лопту и на спектакуларан начин погодити мрежу Јасина Бонуа, Мароканци тврде да је Адријен Рабио играо руком. Било је то при пријему лопте, када му је лопта одскочила, због чега су иначе Мароканци стали и чекали су да судија заустави игру.
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То се није десило и селектор Марока Мохамед Уахби објаснио је да је заправо то "кумовало" голу који је Килијан Мбапе постигао, без адекватног блока (иако је Иса Диоп скупио ноге и допустио нападачу Реал Мадрида да шутира поред њега).
"Неки људи су стали јер су видјели играње руком. Било је играња руком, не знам да ли је требало да буде досуђено или не, заиста не знам, али је играња руком било. Онда је услиједила индивидуална мајсторија Мбапеа који је постигао гол. Било је тешко на крају, али мислим да морамо да наставимо да вјерујемо, да наставимо да радимо", рекао је селектор Марока.
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"Наставићемо даље, нећемо се овдје зауставити. Веома смо разочарани, жељели смо више на овом Свјетском првенству, нисмо задовољни коначном пласманом, али морамо то да прихватимо. Нећемо дозволити да нас обесхрабре".
Подсјетимо, брзо послије овог гола погодио је Усман Дембеле и заказао већ мегдан са Шпанијом или Белгијом, преноси Мондо.
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