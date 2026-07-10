Теретни воз налетио на мушкарца, није му било помоћи

Аутор:АТВ редакција
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Теретни воз усмртио је јутрос непознату мушку особу код Дрниша.
Несрећа се догодила јутрос у мјесту Уздоље, када је теретни воз налетио на пјешака, речено је у шибенско-книнској полицији.
Одмах по дојави на мјесто несреће упућене су све хитне службе, јавили су хрватски медији.
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