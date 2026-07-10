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Ухапшен син хрватског политичара

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 08:03

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Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Син конзервативног политичара у Хрватској и саборског посланика ухапшен је и притворен због сумње да је учествовао у бруталном изнуђивању и нападу на једну загребачку породицу.

Премлаћивање и пријетње пријављене су 16. фебруара, када су тројица младића пресрела 20-годишњака на улици и затражила од њега 5.000 евра наводног дуга за дрогу.

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Према исказу жртве, нападачи су га тукли и пријетили ножевима прије него што су га присилили да их одведе до дома. У кући су, према пријави, физички напали и његове родитеље те разбијали инвентар.

Цијела породица након напада завршила је у болници, пише "Јутарњи".

Истрагом и анализом надзорних камера најприје је идентификован 27-годишњи Д. Д, који је од краја марта у истражном затвору у Реметинцу.

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Прије два дана истражиоци су као другог осумњиченог идентификовали 21-годишњег сина политичара. И њему је одређен у истражни затвор у Реметинцу због сумње на учествовања у изнуди и насиљу.

Полиција наставља истрагу, а идентитет трећег осумњиченог нападача још нису утврдили, преносе хрватски медији.

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Тагови :

хапшење

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Хрватска

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