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Људи пронађени у изгорјелим аутима: Апокалиптични призори у Шпанији

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 08:48

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Пожар у Шпанији
Фото: Screenshot / X

Најмање 12 људи погинуло је у пожару у Лос Гаљардосу у покрајини Алмериа на југоистоку Шпаније, док је шесторо повријеђено, објавила је регионална влада Андалузије.

Неке од жртава пронађене су у возилима која су изгорјела.

Свједоци кажу да је узрок пожара срушени далековод, а буктиња се брзо проширила на оближње шумовито подручје. Власти још нису објавиле шта је узрок пожара, пише ББЦ.

Дуготрајни топлотни талас с температурама од око 40 степени Целзијуса узроковао је шумске пожаре широм јужне Европе. Стотине ватрогасаца боре се с великим пожариштима у Француској, Португалу и Шпанији, а хиљаде људи су присиљене напустити своје домове. У Шпанији су у јуну измјерене највише просјечне температуре од 1950. године, а у неким дијеловима земље измјерена су 42 степена.

Шеф регионалне владе Андалузије, Хуанма Морено, рекао је како се ради о великој трагедији због смртних случајева.

"Наша срца су тешка и схрвани смо тугом", написао је на Иксу.

Око 150 ватрогасаца гасило је пожар у засеоку Бедар. Четири особе су на мјесту догађаја збринуте због лакших опекотина и респираторних проблема узрокованих густим димом.

Пожар је такође довео до затварања путева, док је 1.000 становника евакуисано, према хитним службама.

Премијер Педро Санчез рекао је у мају да ће Шпанија ове године примијенити свој највећи икад кориштени систем за гашење љетних шумских пожара.

Шпанска војна јединица за хитне случајеве (УМЕ), која се распоређује у великим хитним случајевима, изјавила је да ће се придружити напорима гашења пожара у Лос Гаљардосу, преноси "Радиосарајево".

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Тагови :

пожар

Шпанија

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