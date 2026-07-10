Људи пронађени у изгорјелим аутима: Апокалиптични призори у Шпанији

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 12 људи погинуло је у пожару у Лос Гаљардосу у покрајини Алмериа на југоистоку Шпаније, док је шесторо повријеђено, објавила је регионална влада Андалузије.
Неке од жртава пронађене су у возилима која су изгорјела.
Свједоци кажу да је узрок пожара срушени далековод, а буктиња се брзо проширила на оближње шумовито подручје. Власти још нису објавиле шта је узрок пожара, пише ББЦ.
Дуготрајни топлотни талас с температурама од око 40 степени Целзијуса узроковао је шумске пожаре широм јужне Европе. Стотине ватрогасаца боре се с великим пожариштима у Француској, Португалу и Шпанији, а хиљаде људи су присиљене напустити своје домове. У Шпанији су у јуну измјерене највише просјечне температуре од 1950. године, а у неким дијеловима земље измјерена су 42 степена.
At least 12 people killed, 6 injured in Los Gallardos, Spain wildfire, officials say. pic.twitter.com/2jO5ve6o8C— AZ Intel (@AZ_Intel_) July 10, 2026
Шеф регионалне владе Андалузије, Хуанма Морено, рекао је како се ради о великој трагедији због смртних случајева.
"Наша срца су тешка и схрвани смо тугом", написао је на Иксу.
Око 150 ватрогасаца гасило је пожар у засеоку Бедар. Четири особе су на мјесту догађаја збринуте због лакших опекотина и респираторних проблема узрокованих густим димом.
Пожар је такође довео до затварања путева, док је 1.000 становника евакуисано, према хитним службама.
Премијер Педро Санчез рекао је у мају да ће Шпанија ове године примијенити свој највећи икад кориштени систем за гашење љетних шумских пожара.
Dozen people killed in southern Spain wildfire, officials said. pic.twitter.com/bzspEfINem— Open Source Intel (@Osint613) July 10, 2026
Шпанска војна јединица за хитне случајеве (УМЕ), која се распоређује у великим хитним случајевима, изјавила је да ће се придружити напорима гашења пожара у Лос Гаљардосу, преноси "Радиосарајево".
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