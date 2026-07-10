Катастрофа у Венецуели: И даље расте број погинулих

Аутор:АТВ редакција
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Број погинулих у разорним земљотресима у Венецуели порастао је на 3.889, саопштио је предсједник Народне скупштине Венецуеле Хорхе Родригез.
Он је на "Телеграму" написао да је повријеђено 16.740 људи, те да је спасено њих 6.462.
Према најновијим подацима, 17.907 људи остало је без крова над главом, а помоћ су добиле 86.794 породице.
Укупно 16.891 лице смјештено је у 89 привремених склоништа.
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Земљотреси магнитуде 7,2 и 7,5 степени по Рихтеровој скали погодили су 24. јуна Венецуелу у размаку од мање од једног минута, преноси Срна.
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