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Породица из БиХ повријеђена након двоструког превртања у Аустрији

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 07:31

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Трочлана породица из Босне и Херцеговине хоспитализована је након што је њихово возило, из још неразјашњених разлог, завршило на крову након превртања.

Како медији преносе, до незгоде је дошло синоћ, 8. јула, на А1 Западном ауто-путу у правцу ауто-пута А25, непосредно прије раскрснице Велс.

Држављанин Босне и Херцеговине, настањен у округу Грискирхен, био је у ауту заједно са својом мајком и сестром, када је дошло до наглог излетања с коловоза и превртања.

Путнички аутомобил је најприје ударио у два саобраћајна чуња, затим се сударио са бетонским елементом, који га је одбацио у ваздух. Аутомобил се два пута преврнуо и на крају остао да лежи на крову.

Интервенисао и спасилачки хеликоптер

Возач (37) је успио самостално да напусти возило. Његова мајка и сестра су, међутим, биле заробљене у колима и морале су сачекати ватрогасце да их изваде и смјесте на сигурно.

Сва три путника су повријеђена, а повреде су неутврђеног степена. Након указане прве помоћи они су хеликоптером хитне помоћи и амбулантним колима превезени у болницу у Линцу и у Клинички центар Велс, преносе Независне.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

хоспитализација

Босна и Херцеговина

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