Пијемо је и по више пута дневно: Да ли нас кафа чини старијима?

Аутор:АТВ редакција
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Све већи број истраживања указује на снажну повезаност између конзумирања кофеина, здравља коже и биолошког процеса старења.
Кафа је природни извор кофеина, стимуланса горког укуса који се природно налази у више од 60 врста биљака.
Истраживања показују да кофеин може утицати на здравље коже на више начина, и позитивно и негативно.
Колаген је важан градивни елемент коже који јој даје структуру и еластичност, пружајући јој млађи и чвршћи изглед. Како старимо, ниво колагена природно опада, али истраживања показују да екстракт кафе може помоћи у повећању нивоа колагена у кожи, пише Health.
Међутим, друге студије показују различите резултате када је ријеч о вези између кофеина и колагена.
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Неке лабораторијске студије сугеришу да кофеин може утицати на синтезу и разградњу колагена, али налази су различити и већина истраживања је преклиничка, односно није спроведена на људима - рекла је за Health Деби Петитпејн, регистрована дијететичарка и портпаролка Академије за исхрану и дијететику.
Кључ је у умјереној конзумацији.
Висок унос кофеина може довести до дехидрације организма, а самим тим и коже.
Међутим, једно истраживање показало је да екстракт пулпе кафе значајно побољшава еластичност коже, њену влажност, сјај, текстуру и друге показатеље здравља коже који се повезују са млађим изгледом.
Друга истраживања такође су показала благотворне ефекте екстракта кафе на еластичност и влажност коже, што се повезује са полифенолима (биљним једињењима са антиоксидативним својствима) који се налазе у кафи.
Мале до умјерене количине кофеина могу бити посебно корисне у борби против упале.
Мало кофеина је у реду, посебно ако долази из кафе или чаја, јер ова пића садрже антиоксидансе и полифеноле који могу помоћи у смањењу упале и заштити коже од оксидативног стреса, који доприноси старењу - рекао је Петитпејн.
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