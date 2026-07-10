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Пијемо је и по више пута дневно: Да ли нас кафа чини старијима?

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 08:01

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crna kafa turska kafa vitamin B
Фото: Pexel/ Hatice Uyar

Све већи број истраживања указује на снажну повезаност између конзумирања кофеина, здравља коже и биолошког процеса старења.

Кафа је природни извор кофеина, стимуланса горког укуса који се природно налази у више од 60 врста биљака.

Кофеин и здравље коже

Истраживања показују да кофеин може утицати на здравље коже на више начина, и позитивно и негативно.

Колаген је важан градивни елемент коже који јој даје структуру и еластичност, пружајући јој млађи и чвршћи изглед. Како старимо, ниво колагена природно опада, али истраживања показују да екстракт кафе може помоћи у повећању нивоа колагена у кожи, пише Health.

Међутим, друге студије показују различите резултате када је ријеч о вези између кофеина и колагена.

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Неке лабораторијске студије сугеришу да кофеин може утицати на синтезу и разградњу колагена, али налази су различити и већина истраживања је преклиничка, односно није спроведена на људима - рекла је за Health Деби Петитпејн, регистрована дијететичарка и портпаролка Академије за исхрану и дијететику.

Дехидрација и еластичност коже

Кључ је у умјереној конзумацији.

Висок унос кофеина може довести до дехидрације организма, а самим тим и коже.

Међутим, једно истраживање показало је да екстракт пулпе кафе значајно побољшава еластичност коже, њену влажност, сјај, текстуру и друге показатеље здравља коже који се повезују са млађим изгледом.

Друга истраживања такође су показала благотворне ефекте екстракта кафе на еластичност и влажност коже, што се повезује са полифенолима (биљним једињењима са антиоксидативним својствима) који се налазе у кафи.

Кафа може помоћи у борби против упале

Мале до умјерене количине кофеина могу бити посебно корисне у борби против упале.

Мало кофеина је у реду, посебно ако долази из кафе или чаја, јер ова пића садрже антиоксидансе и полифеноле који могу помоћи у смањењу упале и заштити коже од оксидативног стреса, који доприноси старењу - рекао је Петитпејн.

(НовостиМагазин)

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Тагови :

Кафа

истраживање

старење

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