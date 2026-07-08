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Заборавите на дезодоранс: Овај природни састојак може да спријечи непријатан мирис

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 11:53

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Даска за сјечење у кухињи
Фото: olia danilevich/Pexels

Високе температуре доприносе појачаном знојењу, због чега непријатан мирис тијела постаје чест проблем. Већина људи посеже за дезодорансима, који углавном прикривају непријатне мирисе, али не уклањају њихов прави узрок – бактерије које се размножавају на кожи.

Током летњих врућина многи се боре са појачаним знојењем и непријатним мирисима. Срећом, постоји једноставан природни трик који може да помогне – ријеч је о лимуну.

Зашто лимун може да буде ефикаснији од дезодоранса?

Сок од лимуна не прикрива непријатан мирис, већ делује на његов узрок. Захваљујући лимунској киселини, мења пХ вредност коже и ствара киселу средину у којој се бактерије теже размножавају, чиме доприноси смањењу непријатних мириса.

Поред тога, лимун може благо да сузи поре, због чега многи имају утисак да се мање зноје. Резултат је дуготрајнији осјећај свежине, без додатних мириса, алкохола и других састојака који се често налазе у класичним дезодорансима.

Како правилно користити лимун против знојења

Да би третман био што ефикаснији, кожа треба да буде потпуно чиста и сува.

Након туширања добро осушите пазухе, затим пресјеците лимун на пола и свјеже пресјеченом страном нежно истрљајте кожу кружним покретима. Оставите сок да дјелује пет до десет минута, а затим исперите хладном водом.

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Лимун је најбоље наносити искључиво на чисту кожу. Остаци зноја, крема или дезодоранса могу умањити његово дејство и повећати ризик од иритације.

Напомена: Иако многи користе лимун као природну алтернативу дезодорансу, не постоје чврсти медицински докази да је ефикаснији од стандардних антиперспираната. Особе са осјетљивом кожом, оштећеном кожом или кожним обољењима требало би да се посаветују са дерматологом пре редовне употребе. Такође, лимун не би требало наносити непосредно прије излагања сунцу, јер може повећати осетљивост коже и изазвати промјене у пигментацији, преноси Жена.блиц.

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Тагови :

Савјети

Непријатан мирис

знојење

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