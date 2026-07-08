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Повлачи се Мерцедес са српског тржишта: Упозорење возачима - не сједајте за волан

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 11:13

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Мерцедес
Фото: pexels

Путничка возила робне марке Мерцедес-Бенз, модел Г-Класа, произведена у периоду од 19. јануара 2024. до 25. августа 2025. године, хитно су повучена са тржишта због озбиљног безбједносног ризика, објављено је на званичном сајту Министарства унутрашње и спољне трговине.

Како се наводи у упозорењу, на обухваћеним возилима могуће је да завртњи точкова нису урађени по тачним спецификацијама. Током животног вијека возила може доћи до опасног олабављивања завртња точкова, што директно доводи до губитка стабилности возила на путу и велике могућности од тешких повреда.

Опозив под ознаком 26П4090108 са списком обухваћених возила објављен је од стране произвођача 26. априла 2026. године. Мрежа овлашћених сервисера је о овом опозиву обавијештена истог дана, након чега је писаним путем контактирала власнике возила за које је задужена како би се избјегле катастрофалне посљедице, преноси Курир.

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Тагови :

мерцедес

Опозив возила

Аутомобил

тржиште

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