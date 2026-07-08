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Бака вјеровала лажним брокерима, па остала без уштеђевине

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 12:02

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Racunar Lap top
Фото: Pixabay

Полицијској станици Водице пријављена је тешка превара у којој је 77-годишња жена оштећена за више хиљада евра након што је покушала да уложи у трговање нафтом и златом преко наводних интернет брокера.

Полицијској станици Водице пријављена је тешка превара у којој је 77-годишња жена оштећена за више хиљада евра након што је покушала да уложи у трговање нафтом и златом преко наводних интернет брокера.

Случај се одвијао у периоду између априла и јуна ове године, саопштила је званично полиција.

Према пријави, 77-годишњакиња је у априлу ступила у контакт са особама које су се представиле као инвестициони брокери. Уз лажна обећања о брзој и великој заради од улагања у нафту и злато, навели су је да до средине јуна уплати више хиљада евра на непознате иностране рачуне.

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Када је несрећна жена затражила поврат уложеног новца, комуникација са мушкарцем је нагло прекинута. Тек тада је схватила да је постала жртва безочне преваре и све је одмах пријавила полицији.

Потрага и хитно упозорење полиције

Полицијски службеници сада интензивно трагају за починиоцем, а против њега ће надлежном државном тужилаштву поднијети кривичну пријаву.

Из полиције уједно апелују на све грађане да буду максимално опрезни како не би постали жртве инвестиционих превара:

Напомињу да су улагања у криптовалуте, злато и нафту сама по себи ризична.

Опасност од преваранта који се лажно представљају као стручњаци на интернету је изузетно велика.

Савјетују свима да буду сумњичави, да се добро информишу и да обавезно затраже непристрасан финансијски савјет прије него што новац уплате или предају потпуно непознатим особама, преноси Индекс.хр.

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Тагови :

превара

Хрватска

Злато

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