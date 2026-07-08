Паклене казне на мору: Једна грешка кошта и до 3.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Сезона одмора и љетовања је у пуном јеку, а грађани који крећу ка омиљеним дестинацијама у региону и широм Европе суочавају се са непријатним изненађењем.
Све већи број популарних туристичких мјеста уводи драконска правила понашања, појачава контроле и доноси огромне новчане казне за туристе који не поштују локалне прописе.
Како наводе европски туристички портали Euronews Travel и Travel Tomorrow, ријеч је о глобалном тренду којим се дестинације боре против прекомерног туризма и стравичног притиска на локалну инфраструктуру.
Локалне власти истичу да је циљ ових мјера очување јавног реда, заштита културне баштине, али и спасавање свакодневног живота домаћег становништва.
У појединим случајевима, казне достижу и по неколико хиљада евра, чак и за наизглед "ситне" прекршаје попут шетње у купаћем костиму ван плаже, пијења алкохола на јавним мјестима или стварања буке.
Бука и јавно пијанчење: до 3.000 евра
Овај оштар тренд брзо се проширио и на остатак свијета. Тајланд је увео казне до 250 евра за неприкладно облачење и фотографисање у храмовима, уз пријетњу затвором за оштећење природе у националним парковима.
Слично је и у Јапану, гдје се кршење јавног мира, бука у превозу или пушење на улици кажњавају новчано, уз ризик потпуне забране приступа одређеним туристичким зонама. Португалска Албуфеира је пресликала шпански модел, па шетња у бикинију кроз град кошта до 1.500 евра. Стручњаци упозоравају да ће се ова пооштравања само ширити у наредним годинама, преноси Б92.
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