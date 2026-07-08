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Паклене казне на мору: Једна грешка кошта и до 3.000 евра

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 12:44

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Плажа
Фото: pexels/Gabriel Rissi

Сезона одмора и љетовања је у пуном јеку, а грађани који крећу ка омиљеним дестинацијама у региону и широм Европе суочавају се са непријатним изненађењем.

Све већи број популарних туристичких мјеста уводи драконска правила понашања, појачава контроле и доноси огромне новчане казне за туристе који не поштују локалне прописе.

Како наводе европски туристички портали Euronews Travel и Travel Tomorrow, ријеч је о глобалном тренду којим се дестинације боре против прекомерног туризма и стравичног притиска на локалну инфраструктуру.

Локалне власти истичу да је циљ ових мјера очување јавног реда, заштита културне баштине, али и спасавање свакодневног живота домаћег становништва.

У појединим случајевима, казне достижу и по неколико хиљада евра, чак и за наизглед "ситне" прекршаје попут шетње у купаћем костиму ван плаже, пијења алкохола на јавним мјестима или стварања буке.

Шпанија (Мајорка, Ибица, Барселона)

  • Пијење алкохола на улици или плажи: од 100 до чак 3.000 евра
  • Шетња у купаћем костиму ван плаже: 300 - 1.500 евра
  • Остављање пешкира за резервацију лежаљке: 100 - 300 евра

Бука и јавно пијанчење: до 3.000 евра

Италија (Венеција и приморје)

  • Улазница за дневне посјете Венецији: 5 - 10 евра
  • Купање у каналима: 350 - 500 евра
  • Крађа пијеска, шкољки или камења са плаже: око 1.000 евра
  • Пикник и лежање на јавним мјестима: до 200 евра

Хрватска (Дубровник, Сплит, Хвар)

  • Јавно опијање и нарушавање реда: 100 – 700 евра
  • Голотиња у историјским дијеловима града: до 500 евра
  • Ноћна бука и дивље журке у апартманима: 300 – 2.000 евра
  • Француска
  • Нарушавање реда у авионима и јавном превозу: од 150 до невјероватних 20.000 евра (у екстремним случајевима сукоба са посадом)
  • Пушење на забрањеним плажама: 135 евра

Ригорозне мјере и ван Европе

Овај оштар тренд брзо се проширио и на остатак свијета. Тајланд је увео казне до 250 евра за неприкладно облачење и фотографисање у храмовима, уз пријетњу затвором за оштећење природе у националним парковима.

Слично је и у Јапану, гдје се кршење јавног мира, бука у превозу или пушење на улици кажњавају новчано, уз ризик потпуне забране приступа одређеним туристичким зонама. Португалска Албуфеира је пресликала шпански модел, па шетња у бикинију кроз град кошта до 1.500 евра. Стручњаци упозоравају да ће се ова пооштравања само ширити у наредним годинама, преноси Б92.

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Тагови :

Љетовање

казне

Грчка

Европа

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