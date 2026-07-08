Додик: Оправдана реакција Трампа за Иран који није проблем само на Блиском истоку

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик сматра да Иран није проблем само Блиског истока, него да његове активности и малигни утицај имају много шири значај и осјећају се и на Балкану, а то зна и Република Српска.
"Република Српска је од свог настанка суочена са посљедицама таквих дестабилизујућих политика и зато врло добро разумијемо опасност коју носи политика конфликта, радикализма и подривања мира", навео је Додик.
Он је подсјетио да је Иран у току грађанског рата у БиХ доводио, организовао и обучавао терористе да ратују против хришћана, православних Срба.
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"Република Српска никада неће заборавити слике одсијецања српских глава од терориста које су овдје довеле активности команданта Револуционарне гарде Касема Сулејманија", објавио је Додик на "Иксу".
Додик је оцијенио да је амерички предсједник Доналд Трамп уложио озбиљан напор, политичку вољу и јасну спремност да се дође до мира у сукобима Ирана и САД.
"Међутим, Иран је још једном показао своју деструктивну природу јер сваки пут када помисле да је притисак попустио довољно, покажу своје право лице. Стога је реакција предсједника Трампа разумљива и оправдана", рекао је Додик.
Он је оцијенио да је једини начин да се Иран изведе из сталног мода сукоба - мир кроз снагу и одлучном политиком, јасним ставом и приступом какав заговара амерички предсједник Доналд Трамп.
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"Попустљивост храни агресију, а снага отвара пут миру", поручио је Додик.
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је примирје са Ираном завршено, након што је иранска војска извршила нове нападе на америчке базе у Персијском заливу.
Предсједник Трамп @realDonaldTrump је уложио озбиљан напор, политичку вољу и јасну спремност да се дође до мира. Међутим, Иран је још једном показао своју деструктивну природу јер сваки пут када помисле да је притисак попустио довољно, покажу своје право лице. Стога је реакција…— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 8, 2026
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