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Незапамћена цијена прасади и јагњади

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 13:11

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Незапамћена цијена прасади и јагњади

Јагњад и прасад ове године били су најскупљи пред Ђурђевдан. Килограм живе ваге јагњади у Српској ишао је и до 12, а прасића и до 10 КМ.

Тренутно, цијена прасића је око 4,5 КМ, док јагњад, у просјеку, коштају око 8 КМ.

Ако је судити по цијенама у Бијељини, килограм живе ваге јагњади је, уназад нешто више од 2 мјесеца, појефтинио за око 2 КМ. Јагњићи су, наиме, за Ђурђевдан коштали 10, а почетком јула 8,5 КМ, док, тренутно, њихова просјечна цијена износи 8 КМ.

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Узгајивачи јагњића објашњавају да је цијена у паду због пада потражње.

Највећа потражња за јагњићима је, као и у случају прасића, уочи Ђурђевдана. Чим прође ова слава, пада и потражња, самим тим и цијена јагњади.

Узгајивачи, међутим, поручују да ће цијена ускоро кренути да расте, како крену масовнија окупљања и прославе, карактеристични за ово доба године.

Рекордно ниску цијену биљеже и прасад, која су драстично појефтинила уназад два мјесеца и нешто.

Узгајивачи поручују да је ово незапамћено ниска цијена, али да њихову робу, упркос томе, практично, нико не тражи.

Подсјетимо, само прије 2 мјесеца, жива вага прасића у Српској се продавала и по 10 КМ. Дакле, преко дупло скупље, него што коштају данас.

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"Прасићи никада нису били овако јефтини, али потражње нема. Иначе, већ је требало да крене интересовање за њих, али је ова година, у том погледу, катастрофа", рекао је за "Српскаинфо" предсједник Удружења узгајивача свиња Српске Мишо Маљчић.

Нагласио је да је све закувао претјерани увоз меса у БиХ који, већ дуго, фармерима задаје огромне проблеме.

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Тагови :

јагњад

прасићи

Цијена прасића

цијена

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