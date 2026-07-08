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Језа код Куршумлије: Машина му одсјекла руку, пуштен кући

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 14:00

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Младић Д. Ж. (21) из села Грабовица код Куршумлије, коме је машина за балирање сијена одсјекла руку скоро до самог рамена, отпуштен је на кућно лијечење уз преписану терапију, потврђено је званично из Универзитетског клиничког центра (УКЦ) у Нишу.

Стравична несрећа догодила се 15. маја, док је младић потпуно сам радио на пољу. Хитно је пребачен у Ниш, гдје је над њим одмах извршена компликована операција током које су љекари сатима покушавали да споје тетиве и изврше комплетну фиксацију екстремитета.

Пацијент је отпуштен кући. Нажалост, упркос надљудским напорима мултидисциплинарног тима љекара, рука на крају није могла да се сачува - речено је за медије у УКЦ Ниш. Његов живот је дужи временски период био озбиљно угрожен, због чега је данима лежао на Одјељењу интензивне његе.

Понио своју одсјечену руку кући

Како се сазнаје из истраге, младић је тог кобног петка, око 17 часова, сам руковао пољопривредном машином. Конопац који везује бале изненада је повукао његову руку директно у бубањ машине, која ју је буквално исијецала све до рамена.

Упркос незамисливом шоку и болу, двадесетједногодишњи младић је показао невјероватну, готово надљудску присебност:

Уз помоћ једног комшије успио је некако да извуче откинуту руку из унутрашњости машине и понесе је са собом до куће.

Сам је узео пешкир и чврсто га превио преко ране како би зауставио масивно крварење које је могло бити фатално.

Након тога га је, у стању тешког шока, мајка хитније аутомобилом одвезла у Дом здравља Куршумлија. Одатле је у пратњи љекара транспортован у Општу болницу у Прокупљу, а затим на Клинику у Ниш, гдје су му стручњаци на крају ипак спасили живот, преноси Курир.

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Тагови :

машина за балирање

Србија

несрећа

Терапија

одсјечена рука

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