Маскиран у старца пуцао у Зорана: Детаљи пресуде петочланој групи

Аутор:АТВ редакција
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Група од петорице окривљених осуђена је на укупно 77 година затвора за убиство Зорана Ускоковића званог Сколе млађи.
Суд је донио одлуку да у првостепеној пресуди осуди сву петорицу окривљених, али и одлуку да није у питању организована криминална група већ, како је рекао предсједавајући судија, "само група".
Окривљени Владимир Бабић, који се налази у кућном притвору, није дошао на изрицање пресуде, док је Александар Николић у бјекству. Остала тројица окривљених присуствовали су изрицању пресуде.
Суд је сву петорицу окривљених огласио кривим, наводећи да је пресуда, искључујући чињеницу да суд сматра да није у питању организована криминална група, у сагласности са наводима оптужнице.
Председавајући судија навео је да је окривљени Никола Живановић са умишљањем, свестан дела које чини и да је оно забрањено, организовао групу због убиства, те да је створио план за извршење кривичног дела и његово финансирање, како би Ускоковић био убијен из безобзирне освете.
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"Он је набавио оружје за извршење кривичног дела, прикупљао информације о кретању Ускоковића, одредио вријеме и мјесто најпогодније за извршење кривичног дјела, набавио средства за прикривање идентитета попут силиконске маске и учествовао у уклањању трагова кривичног дјела. Организовао је остале окривљене и четири НН лица, која постају припадници групе и извршавају његове задатке, који су преношени преко других или послати на криптованој апликацији "Скај" - рекао је судија у изрицању пресуде.
Како је додао, окривљени Милош Крстић је у оквиру групе имао задатак да прикупља информације о Ускоковићу, прати његово кретање, које су му навике, као и гдје паркира аутомобил, а све је на "Скај" апликацији преносио Живановићу.
"Набавио је радио везу, као и одјећу и силиконску маску како би, као извршилац кривичног дела остао скривен код пролазника и полиције. На неутврђен начин је набавио аутоматску пушку, а пд НН лица је преузео пиштољ "чешка збројева", помоћу ког је, маскиран у старца, убио Ускоковића", додао је.
Судија је потом истакао да је Алекса Димитров такође прикупљао информације о Сколетовом кретању и преносио информације Живановићу, као и да је НН особи давао упутства за скривање и уништавање трагова кривичног дјела.
"Николић, Бабић и НН лица поступали су по налозима окривљеног Живановића. Александар николић је набавио аутоматску пушку коју је ставио на располагање Живановићу, а он ју је дао Крстићу. Та пушка напосљетку није коришћена за извршење кривичног дјела, већ је за ту намјену набављени друго средство", рекао је судија.
Тако су сва петорица окривљених оглашени кривим за кривично дјело удруживање ради вршења кривичних дјела.
Када је у питању кривично дјело тешко убиство, суд је донио одлуку да је убиство Сколета услиједио као безобзирна освета за бацање бомбе на локал у Живановићевом власништву.
"На локал је бачена бомба, а непосредно након тога је рањен запослени кафића. Никола Живановић је, ради извршења тешког убиства, захтевао да припадници групе сваки дан прикупљају информације о покојном Ускоковићу. Крстић и Димитров опсервирали су Ускоковића - гдје живи, паркира и с ким комуницира - а потом су Живановић и Крстић одредили вријеме и место за извршење убиства. Окривљени Крстић је купио "фијат добло", који је коришћен у сврху праћења и опсервације Ускоковића. Набавили су радио везу и силиконску маски старије особе како Ускоковић ништа не хи посумњао, нити пружио отпор", истакао је судија.
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Додао је да су одредили мјесто где ће сакрити и уништити доказе, а да је Крстић за обављен посао требало да добије награду у виду три килограма кокаина.
"Када је бомба два пута бачена на локал, Живановић тражи од Николића да набави оружје, које он набавља од НН особе и даје Крстићу. Када је НН особа из ракетног бацача испалила пројектил на локал, Живановић тражи од Крстића да убије Ускоковића, али тај план пропада због великог броја грађана и полиције на мјесту одређеном за убиство, те одлажу извршење кривичног дјела. Након што је Крстић провјерио аутоматску пушку, Живановић тражи да се набави пиштољ, који Бабић набавља од НН лица заједно са муницијом и договара примопредају. Обавјештава Живановића, а он Николића", рекао је судија.
Никола Живановић потом, према тексту изречене пресуде, 28. јануара 2021. године ангажује Крстића да ба паркингу тржног центра преузме пиштољ, што он и ради. Дан касније, касно увече, Крстић маскиран у старију особу, са силиконском маском на лицу, шубаром на глави и штапом у туци, одлази на паркинг иза супермаркета у Борској улици, док Живановић чега у близини мјеста које је одређено за убиство.
"На радио везу јавља да је Ускоковић паркирао аутомобил, а Крстић потом са маском, шубаром и штапом иде ка Ускоковићу, који држи мобилни телефон. Ускоковић застаје да га пропусти, а Крстић на подмукао начин, кад Ускоковић то не очекује, пуца у главу. Када је Ускоковић пао, Кратич је пришао и испалио још један метак, који се Ускоковићу зауставио у левој бочној страни врата, док је први метак прошао кроз меко ткиво мозга и изашао иза левог увета. То је довело до насилне смрти Ускоковића на лицу места - испричао је судија.
Како је навео, Крстић је потом побјегао са лица мјеста и отишао у унапријед одређену зграду, гдје се у подруму пресвукао, а потом ту оставио пиштољ и штап, док је у торбу са стварима ставио радио везу и кључ и однио на трећи спрат зграде.
"Никола Живановић је Алекси Димитрову дао налог да најприје сакрије торбу, а потом и уништи њен садржај. НН лице до 1. фебруара односи торбу, а потом временом из ње ствари односи на различита мјеста. Крстић 4. фебруара одлази у споменуту зграду на Канаревом брду и из подрума узима штап, који је исекао на више дијелова и бацио, док 7. фебруара пиштољ односи на непознату локацију у Лисичјем потоку", рекао је судија.
Никола Живановић, који је означен и осуђен као налогодавац групе, оглашен је кривим и за недозвољену производњу, држање, ношење и стављање у промет оружја и експлозивних материја јер је током претреса његовог стана пронађен пиштољ "глок" са избрушеним серијским бројем и 17 метака, од којих је 16 било у оквиру, а један у цијеви - истакао је судија завршавајући реч о кривици окривљених.
Никола Живановић, који је од стране тужилаштва означен као наручилац убиства осуђен је на 10 година затвора за кривично дјело удруживање ради вршења кривичних дјела, 18 година затвора за тешко убиство и двије године затвора и новчану казну од 200.000 динара за кривично дјело недозвољена производња, држање, ношење и стављање у промет оружја и експлозивних материја.
Обједињена казна која му је изречена је 20 година затвора и новчана казна од 200.000 динара.
Како је истакао предсједавајући судија, уколико Живановић не плати новчану казну, за сваких 1000 динара добиће дан затвора, с тим што не може да добије дуже од шест мјесеци.
Живановићу је изречена и мјера одузимања предмета, те му је одузет заплењени "глок" са 17 метака.
Милош Крстић, ког је тужилаштво означило као директног извршиоца ликвидације осуђен је на четири године затвора за кривично дело удруживање ради вршења кривичних дјела, 18 година затвора за кривично дјело тешко убиство.
Њему је изречена јединствена казна од 20 година затвора.
Алекса Димитров осуђен је на двије године затвора за кривично дјело удруживање ради вршења кривичних дјела и 12 година затвора за кривично дјело тешко убиство.
Јединствена казна која му је изречена је 13 година затвора.
Владимир Бабић, осуђен је на двије године затвора за кривично дјело удруживање ради вршења кривичних дјела и 11 година за кривично дјело тешко убиство.
Изречена му је јединствена казна затвора од 12 година.
Посљедњи окривљени, Александар Николић, који се налази у бјекству и осуђен је у одсуству, добио је казну од двије године затвора за кривично дјело удруживање ради вршења кривичних дјела и 11 година за кривично дјело тешко убиство.
Изречена му је јединствена казна затвора од 12 година.
Суд ће накнадно одредити трошкове кривичног поступка које окривљени треба да плате, док за сада у року од 15 дана сваки од њих мора да плати паушал од 30.000 динара.
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Суд је Живановићу, Крстићу и Димитрову продужио притвор, док је Бабићу укинут кућни притвор и 200.000 евра јемства које је дао тако што је стављена хипотека на два стана. Њему је одређен притвор и за њим је расписана потјерница.
Одбрани и тужилаштву је одобрено продужење рока за жалбу на пресуду са 15 на 30 дана.
Кратко образлажући пресуду, судија је истакао да је суд одбио да материјал са "Скаја" изузме из доказа, додајући да је из материјалних доказа утврђено чињенично стање о кривичном дјелу, а да из "Скај" преписки произилази да су радње предузете онако како је описано у оптужници и пресуди.
"Суд није могао да утврди да је у питању организована криминална група, да је промијењена правна квалификација тако да одговара чињеничном стању. Суд је цијенио све околности, а сви окривљени осим Николића имају отежавајућу околност да су раније осуђивани, неки и више пута. Живановићу је изречена мјера одузимања предмета извршења кривичног дијела, што је обавеза суда. Притвор је свима продужен, јер и даље постоји опасност од понављања кривичног дјела, а Бабићу су укинути кућни притвор и јемство након објављивања пресуде јер је суд става да блаже мере нису довољне за окончање поступка, те је за њим расписана и потерница", образложио је судија.
Свим окривљенима у казну биће урачунато време проведено у притвору, преноси Телеграф.рс.
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