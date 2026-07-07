Познато када почиње исплата јунских пензија

Аутор:АТВ редакција
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Сутра почиње исплата јунских пензија за кориснике тог права у Републици Српској, Федерацији БиХ и иностранству, у износу од 180 милиона КМ, саопштило је Министарство финансија Републике Српске.
"Ребалансом Буџета Републике Српске за 2026. годину за пензије је обезбијеђено укупно 2.198.033.700 КМ у овој години, што је 232 милиона више у односу на годину раније", наводи се у саопштењу.
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Како се наводи у саопштењу, Влада Републике Српске наставља да води рачуна о побољшању материјалних услова и стандарда најстарије популације, у складу са њиховим потребама и буџетским могућностима.
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