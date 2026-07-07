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Њемачка прави гасне резерве за "црне дане"

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 14:58

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Застава Њемачке
Фото: Claudio Mota/Pexels

Немачко Министарство привреде припрема планове за успостављање државних стратешких резерви природног гаса које би се користиле у ванредним ситуацијама, а чије би формирање коштало до 1,5 милијарди евра.

Према наводима саговорника Ројтерса, резерве би биле намијењене заштити од екстремних ситуација, попут саботаже кључне енергетске инфраструктуре или озбиљне глобалне несташице гаса.

Њемачка настоји да ојача своју енергетску безбједност откако је сукоб Русије и Украјине изазвао потрагу за алтернативом руском гасу и указала на рањивост европске енергетске инфраструктуре.

Њемачка влада је 2020. године донијела одлуку да до 2038. угаси термоелектране на угаљ, у оквиру транзиције ка смањењу употребе фосилних горива.

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Према плану, који би влада требало да одобри средином августа, стратешке резерве садржавале би око 24 терават гаса, што одговара нешто мање од 10 одсто укупних капацитета за складиштење гаса у Њемачкој.

Трошкови успостављања резерви, куповине гаса и његовог утискивања у складишта процјењују се на између 1,2 и 1,5 милијарди евра, при чему би средства била издвајана током 2027. и 2028. године. Поред тога, годишњи трошкови одржавања процјењују се на између 150 и 180 милиона евра.

Стратешке резерве финансирале би се путем посебне накнаде која би се наплаћивала потрошачима гаса, преноси Б92.

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Тагови :

Гасовод

Њемачка

тржиште

економија

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