Милица из Београда спасила живот Ђанију Инфантину! Тражио је више од 20 година

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник ФИФА Ђани Инфантино од почетка Мундијала у Мексику, Канади и САД налази се у жижи свјетске јавности.
Швајцарац Ђани Инфантино посљедњих дана се налази под лупом медија, јер је на иницијативу Америке донио указ по којем је избрисан црвени картон фудбалеру Америке Џерију Балогуну, али ни то није помогло његовој селекцији да елиминишу Белгију.
Ђани Инфантино је због Џерија Балогуна, а прије тога и због измишљених пауза за освјежење фудбалера током полувремена, као и чињенице да се Свјетско првенство разводнило на 48 репрезентација учесника, налазио на мети критика. Много је бивших фудбалера и признатих људи из свијета спорта који аргументују да се фудбал толико искварио и искомерцијализовао, да је просто негледљив.
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Међутим, Ђани Инфантино, први човјек ФИФА, свој живот дугује Србима. Тачније једној Српкињи. То је једна од најфасцинантнијих и најемотивнијих прича у модерној историји спорта. Она се базира на ријетком медицинском феномену и невјероватној људској хуманости.
Главни актери ове приче су Ђани Инфантино, рођен у Швајцарској 1970. године, и Милица Мучалица, Београђанка која је посједовала једну од најрјеђих крвних група на планети.
Када је Ђани Инфантино рођен 23. марта 1970. године у мјесту Бриг у Швајцарској, љекари су одмах уочили да новорођенче има тежи облик новорођеначке жутице и озбиљне компликације са саставом крви. Живот му је висио о концу, а једини спас била је хитна и потпуна трансфузија крви. Међутим, појавио се огроман проблем, малени Ђани је имао изузетно ријетку крвну групу.
Радило се о фенотипу познатом као Rh-null (резус нула), или ономе што лекари у свијету називају "Златна крв". Људи са овом крвном групом немају ниједан од 61 очекиваног Рх антигена у крви. У том тренутку на цијелој планети је било регистровано мање од 20 људи са овом крвном групом (данас их је око 43 у цијелом свијету).
Швајцарски љекари су покренули хитан међународни аларм преко Регистра ријетких крвних група. Позив је стигао и до Београда, до доктора Будимира Динића, који је знао да у главном граду Југославије живи жена која може да помогне. То је била Милица Мучалица. Упркос томе што је само неколико мјесеци раније имала тешку операцију (тумор материце) и сама била крхког здравља, Милица није оклевала. Одмах је отишла и донирала 350 милилитара своје драгоцјене крви.
Крв је хитно, специјалним авионом, транспортована из Београда за Цирих, а дио хитних залиха у исто вријеме стигао је и из Лондона (због чега је Инфантино касније у шали говорио да "има и енглеске и југословенске крви"). Трансфузија је прошла успјешно и беба је преживјела.
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Ђани Инфантино је одрастао знајући за ову причу. Када је одрастао и почео да гради успјешну каријеру у фудбалској администрацији (прво у УЕФА, а потом у ФИФА), годинама је покушавао да уђе у траг жени из Србије која му је подарила нови живот. Потрага је трајала више од две деценије, али је на крају успио да ступи у контакт са Милицом.
Разговарали су телефоном, а Милица је медијима касније пренела да је разговор био изузетно емотиван и пријатан. Ђани јој се од срца захвалио на свему што је учинила за њега када је био беспомоћна беба и распитивао се за њено здравље.
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Иако су постојали планови и обострана жеља да се лично сретну у Швајцарској или Београду, судбина је хтјела да се прије њене смрти никада не сретну уживо. Милица је годинама радила у организацији "Југославија публик" и поносила се тиме што је њен хумани гест из 1970. године, не знајући то, заувијек промијенио историју свјетског фудбала.
Сам Инфантино је у неколико наврата јавно истицао овај детаљ из свог дјетињства као подсјетник на то колико је људска солидарност универзална и како су му непознати људи из других држава омогућили да данас буде на челу свјетског фудбала.
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