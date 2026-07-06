ФИФА помиловала Балогунa након црвеног картона: У причу се укључила и Бијела кућа

Аутор:АТВ редакција
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Одлука ФИФА да укине суспензију Фоларину Балогуну изазвала је лавину реакција и отворила питање које је далеко шире од једне утакмице и једног црвеног картона.
Наиме, двије ствари могу истовремено бити истините. Сасвим је разумљиво, можда чак и природно, да навијачи фудбалске репрезентације Сједињених Америчких Држава сматрају да је оно што се догодило Балогуну невјероватно добро за њихов тим, али истовремено и веома лоше за спорт.
Ти ставови не морају да се међусобно искључују.
Може се сматрати да Балогун уопште није заслужио црвени картон након судара са дефанзивцем Босне и Херцеговине у шеснаестини финала. На исти закључак указивали су бројни садашњи и бивши играчи, али и судије, који су тврдили да је видео-помоћни судија (VAR – Video Assistant Referee) претјерао већ самим позивом главном арбитру да погледа снимак.
Могуће је и да је коришћење успореног снимка у VAR процедури учинило да један безазлен тренутак изгледа далеко насилније него што је заиста био.
Истовремено, може се осјетити и одређено задовољство што је спортска неправда овога пута исправљена на вријеме, умјесто да све заврши једним од оних накнадних извињења која лиге и савези често објављују тек након што признају грешку.
Таква саопштења обично не мијењају ништа, осим што оштећени тим и његови навијачи остају са још горим осјећајем због начина на који су изгубили.
Чак и уз такав став, тешко је игнорисати чињеницу да много тога у цијелој ситуацији једноставно не дјелује добро.
Једини дио опширног саопштења Белгијског фудбалског савеза који је звучао неувјерљиво јесте тврдња да су били „запањени“ одлуком ФИФА.
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Разлог је једноставан – овакво поступање није непознато када је ријеч о свјетској фудбалској организацији, која често оставља утисак да одлуке доноси у ходу, уз врло мало или готово нимало информација о самом процесу.
Након што је Балогун добио црвени картон, челници ФИФА јасно су рекли новинарима да Сједињене Америчке Државе немају могућност жалбе на аутоматску суспензију од једне утакмице.
Амерички фудбалски савез такође је поручио да нема намјеру да се жали, осим уколико казна не буде продужена на више од једног меча.
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Чак и када је судијска одлука лоша, такве ствари се у фудбалу дешавају. И сам Балогун је то признао када је, на изузетно достојанствен начин, изразио неслагање са одлуком. Због таквог наступа заслужио је бројне похвале.
Али, ипак, постојала је комуникација иза кулиса.
Према наводима Еј-Би-Си њуза (ABC News), Бијела кућа контактирала је званичнике ФИФА.
Чак и ако је то било само настојање америчке администрације да подржи национални тим који је у том тренутку заокупио пажњу земље, није тешко разумјети како све то изгледа онима који не навијају за америчку репрезентацију.
Предсједник ФИФА Ђани Инфантино већ дуже вријеме не крије настојање да придобије наклоност америчког предсједника Доналда Трампа.
Више од 50 европских лидера већ је затражило етичку истрагу против Инфантина због додјеле на брзину установљене „ФИФА награде за мир“ Трампу, позивајући се на принцип политичке неутралности који ФИФА годинама истиче.
У таквим околностима, изненадно укидање казне Балогуну само додатно појачава утисак о фаворизовању.
Оправдано или не, такав утисак сада баца сјенку и на оно што би америчка репрезентација тек могла да оствари.
Шта ако Балогун у понедјељак постигне побједоносни гол против Белгије? Како ће остатак свијета памтити тај тренутак?
Америчка репрезентација и њени навијачи одушевљени су чињеницом да њихов најбољи стријелац може да игра у ономе што је готово сигурно највећа утакмица у историји тог националног тима.
Они немају разлога да се извињавају због тога што се тако осјећају. Имају право да у понедјељак навијају за Балогунa колико год дуго и гласно желе.
Сваки навијач било којег тима, било гдје у свијету, вјероватно би поступио исто када би се нешто слично догодило његовом најбољем нападачу.
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Тренуци са Свјетског првенства не долазе сваки дан и амерички навијачи имају право да у њима уживају.
С друге стране, бројни фудбалери, тренери, људи који раде у фудбалу, али и они који тај спорт једноставно воле, згрожени су.
Због недостатка транспарентности. Због могућности пристрасности. Због преседана који се ствара. Због могућности да је нешто веће и политички важније утицало на оно што је требало да буде одлучено на терену.
За америчке навијаче који истовремено воле своју репрезентацију и поштују интегритет спорта, све ово представља непријатан парадокс – мјешавину радости и снажног осјећаја нелагоде.
Другим ријечима, када утакмица почне у понедјељак и Балогун буде на терену, можда ће дјеловати потпуно исправно што игра.
А истовремено ће постојати осјећај да у цијелој причи нешто ипак није у реду.
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