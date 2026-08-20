Слом Партизана на самом крају: Ни играч више није био довољан

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Партизана поражени су од Хетафеа резултатом 3:1 у првој утакмици плеј-офа за Лигу конференције. Реванш меч играће се у Београду 27. августа.
Црно-бијели су од 68. минута имали играча више и при резултату 1:1 прилику да стигну до повољног исхода, али су грешкама у завршници омогућили шпанском тиму да постигне два гола.
Хетафе је повео преко Енеса Унала у 10. минуту, а изједначио је Демба Сек у 43. Побједу домаћину донијели су Гарсија у 87. и Мохика у 90. минуту.
Домаћи тим је од почетка наметнуо агресивнију игру и већ у трећем минуту запријетио преко Сатријана. Нападач Хетафеа није најбоље захватио лопту, а голман Милошевић је добром поставком зауставио први покушај ривала.
Притисак екипе Бордаласа уродио је плодом у 10. минуту. Одбрана Партизана није добро реаговала на центаршут Мохике са лијеве стране, што је искористио Унал и донио предност домаћину.
Хетафе је након поготка контролисао посјед и без много ризика држао црно-бијеле далеко од свог гола. Екипа Саше Илића тешко је повезивала додавања, кретање играча без лопте није било на потребном нивоу, па гости током већег дијела првог полувремена нису успијевали да угрозе Сорију.
Ипак, једна успјешна транзиција била је довољна Партизану да стигне до изједначења. Же је у 43. минуту послао лопту у простор за Дембу Сека, који је умакао дефанзивцима Хетафеа и, упркос контакту са голманом Соријом, погодио малу мрежу за 1:1.
Црно-бијели су тако на паузу отишли са повољним резултатом, иако је Хетафе у првих 45 минута имао 64 одсто посједа и седам удараца, наспрам два покушаја Партизана.
Партизан је у другом полувремену изгледао организованије и сигурније него у већем дијелу првог. Хетафе је задржао иницијативу, али више није тако лако кратким додавањима стизао до опасне зоне.
Најбољу прилику да преокрену резултат црно-бијели су имали у 54. минуту. Послије корнера Милана Вукотића са лијеве стране, Же је из тешке позиције шутирао главом и погодио пречку.
Само осам минута касније судија Трејманис показао је на бијелу тачку послије дуела Рогановића и Мохике у шеснаестерцу Партизана. Летонски арбитар је, међутим, послије позива из ВАР собе и прегледа снимка утврдио да је дефанзивац црно-бијелих најприје играо лоптом и поништио одлуку.
Ситуација на терену додатно се промијенила у 68. минуту, када је Абкар због прекршаја над дебитантом Игором Миладиновићем добио други жути картон. Партизан је тако више од 20 минута имао бројчану предност и прилику да завршницу дочека у много повољнијој позицији.
Црно-бијели су могли до вођства у 72. минуту, али се Рогановић послије центаршута Алексића није најбоље снашао и из добре позиције је шутирао преко гола.
И са десеторицом, Хетафе је остао опасан. Гарсија је одмах по уласку у игру пробио по десној страни и проиграо Унала, чији је ударац из прве у 74. минуту зауставила статива.
Када се чинило да ће Партизан у Београд понијети неријешен резултат, одбрана гостију поново је погријешила.
Унал је у 87. минуту сачувао лопту на ивици шеснаестерца и проиграо Сатријана, који је петом оставио лопту за Гарсију. Резервиста Хетафеа прецизним ударцем савладао је Милошевића за 2:1.
Партизан није успио да се опорави од примљеног гола, па је домаћин само три минута касније стигао до убједљивије предности. Послије додавања Сатријана, Мохика је шутирао са дистанце и поставио коначних 3:1.
Црно-бијели су у посљедњим минутима испустили резултат који би им оставио знатно повољнију позицију.
Хетафе је, упркос играчу мање, искористио пад концентрације у одбрани Партизана и са два гола предности завршио први дио борбе за пласман у Лигу конференције.
Реванш сусрет на програму је 27. августа од 21.00 у Београду, гдје ће Партизан бити домаћи тим.
(РТС)
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