Види се Лига Европе: Звезда разбила Чехе, Иванић и Катаи погађали

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Црвене звезде побиједили су вечерас у Београду екипу Викторије Плзењ резултатом 3:0 (1:0) у првој утакмици плеј-офа квалификација за Лигу Европе.
Два гола за Црвену звезду постигао је капитен Мирко Иванић у 36. и 53. минуту, док се једном у листу стрелаца уписао Александар Катаи у 88. минуту из пенала.
Ово је био први меч на клупи новог тренера "црвено-бијелих" Алберта Ријере, који је дебитовао побједом као шеф стручног штаба шампиона Србије.
Утакмица је одиграна на стадиону "Рајко Митић" пред око 30.000 навијача.
Реванш дуел биће одигран 27. августа од 19 сати у Плзењу.
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