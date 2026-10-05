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Захарова: Тражимо од руководства ИАЕА да осуди криминалне поступке Кијева

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05.10.2026 20:37

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Марија Захарова
Фото: Tanjug/Pavel Bednyakov, Pool

Москва је од Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА) затражила да одлучно осуди криминалне поступке Кијева и њихових спонзора, рекла је данас портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Захарова је истакла да испоруке наоружања Запада у Украјину додатно подстичу нове провокације против електране у Запорожју.

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"Тражимо од руководства ИАЕА да одлучно осуди криминалне поступке Кијева и њихових спонзора", нагласила је Захарова.

Украјинске оружане снаге су протекле ноћи напале зграду лабораторије нуклеарне електране Запорожје и постројење за обраду радиоактивног отпада.

(Срна)

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Тагови :

Марија Захарова

Русија

Кијев

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