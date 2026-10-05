Захарова: Тражимо од руководства ИАЕА да осуди криминалне поступке Кијева

Аутор:АТВ редакција
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Москва је од Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА) затражила да одлучно осуди криминалне поступке Кијева и њихових спонзора, рекла је данас портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Захарова је истакла да испоруке наоружања Запада у Украјину додатно подстичу нове провокације против електране у Запорожју.
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"Тражимо од руководства ИАЕА да одлучно осуди криминалне поступке Кијева и њихових спонзора", нагласила је Захарова.
Украјинске оружане снаге су протекле ноћи напале зграду лабораторије нуклеарне електране Запорожје и постројење за обраду радиоактивног отпада.
(Срна)
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