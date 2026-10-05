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Срушио се војни авион, мјештани проналазили дијелове тијела

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05.10.2026 20:28

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Пао авион у Нигерији
Фото: Screenshot / X

Војни авион са 25 путника и седам чланова посаде срушио се на југу Нигерије, након чега је покренута велика потрага и спасилачка операција, саопштиле су тамошње власти, а преноси "Индепендент".

За сада нема информација о евентуалним жртвама.

Министар авијације Нигерије Фестус Кејамо рекао је да је авион био на редовном лету ка Лагосу када се срушио у области Игбокода, у држави Ондо.

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Нигеријско ратно ваздухопловство саопштило је да је ријеч о авиону АТР-42. За сада није познато у којој мјери је летјелица оштећена.

"Потрага и спасилачке операције, у координацији са надлежним органима и службама за ванредне ситуације, тренутно су у току", рекао је портпарол ратног ваздухопловства Ехимен Ејодаме.

Мјештани су за Асошијетед прес рекли да се авион срушио у близини ријеке и да је један његов дио потонуо у воду.

"Чули смо нешто попут удара грома. Авион је прелетио преко неколико стабала. Пронашли смо дијелове тијела, одјећу и ципеле", рекао је очевидац Акинбулејо Пијус.

Кејамо је рекао да је авион нестао са радара око девет часова по локалном времену, а касније је утврђено да се срушио у близини поморске базе.

Нигеријска војска је раније користила авионе АТР-42 за обавјештајне, надзорне и извиђачке мисије, као и за превоз припадника војске и опреме.

Кејамо је на друштвеној мрежи Икс навео да су контролори лета око 9.13 часова изгубили контакт са војним авионом са ознаком НГР 931, који је летио из Бенина ка Лагосу.

"Жао ми је што морам да обавијестим јавност да су ме контролори летења информисали о нестанку војног авиона са ознаком НГР 931, који је данас у 9.13 часова летио ка Лагосу из Бенина. Сви покушаји да се успостави радио-веза са авионом били су безуспјешни", написао је Кејамо.

Накнадно је потврђено да се војни авион срушио у близини поморске базе у Игбокоди, у држави Ондо. Олупина је пронађена, а потрага и спасилачке операције су у току.

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Према прелиминарним информацијама, у авиону је било 25 путника и седам чланова посаде.

"Иако су контрола и регулација војних летјелица у потпуности ван надлежности Министарства авијације и Управе за цивилно ваздухопловство, разговарао сам са начелником Ратног ваздухопловства, маршалом авијације Сандијем Келвином Анекеом, и обећао пуну сарадњу и помоћ у текућим напорима потраге и спасавања. Додатне информације о овом несрећном догађају биће накнадно саопштене", навео је Кејамо.

(Телеграф)

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пад авиона

Авионска несрећа

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