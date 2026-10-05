Био у другој странци: Комшић 2010. године имао 100.000 гласова више него сада сва три кандидата заједно

Аутор:АТВ редакција
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Жељко Комшић је на Општим изборима 2010. године у трци за хрватског члана Предсједништва БиХ освојио 101 хиљаду гласова више него сада сва три кандидата.
Он је тада 337.065 гласова, што је више него што су на овогодишњим изборима заједно добили Даријана Филиповић, Славен Ковачевић и Зденко Лучић.
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Према најновијим прелиминарним резултатима Централне изборне комисије БиХ, троје кандидата за хрватског члана Предсједништва укупно је освојило 236.027 гласова.
Даријана Филиповић, кандидат ХДЗ-а БиХ, добила је 109.827 гласова.
Славен Ковачевић, кандидат Демократске фронте, освојио је 72.128 гласова, а независни кандидат Зденко Лучић 54.072 гласа.
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Резултати се темеље на подацима с 3.082 од укупно 3.177 бирачких мјеста.
У њих још нису укључени гласови поштом, гласови бирача у одсуству, мобилних тимова и дипломатско-конзуларних представништава.
Комшић се 2010. године кандидовао као кандидат СДП-а БиХ.
Према званичним резултатима, освојио је 60,61 одсто гласова и тако добио други мандат у Предсједништву БиХ.
Борјана Кришто, кандидат ХДЗ-а БиХ, тада је била друга са 109.758 гласова.
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