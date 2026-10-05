Како је прошла породица Исак на изборима? Отац Рамо прошао, један син подбацио

Аутор:АТВ редакција
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Рамо Исак и двојица његових синова засигурно су нешто најзанимљивије на политичком небу Федерације БиХ. Још увијек актуелни министар унутрашњих послова ФБиХ Рамо Исак био је први на листи странке Снага народа на кантоналну скуштину.
Он је осигурао мандат за скупштину Зеничко-добојског кантона са освојених 2.777 гласова. Син Арнел, познат јавности као "зе министар", освојио 2.036 гласа. Отац и син ће заједно сјести у скупштинске клупе, јер је странка Снага народа успјела да обезбиједи два мандата у Кантону 4.
Арнел Исак је тренутно дио федералног Парламента.
Међутим, његов брат Русмир, директор КПЗ Зеница, није имао среће колико отац и брат и није успио да обезбиједи мандат у Изборној јединици 5.
Република Српска
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Са 4.130 гласова прешли су цензус, али немају довољан број гласова да би осигурали један од осам мандата за Парламент ФБиХ. Русмир Исак био је носилац листе странке Снага народа, али је освојио 1.925 гласова што је недовољно за директан мандат.
Породица Исак постала је јавности позната прије неколико година. Први медијски пробој имао је син Арнел који је током телевизијског гостовања као кантонални министар непрестано изговарао "зе", што му је донијело популарност, али не баш позитивну. На крају је Арнел награђен мандатом у Парламенту ФБиХ, а његовом подршком изабрана је Влада ФБиХ у којој му је отац Рамо Исак постао федерални министар унутрашњих послова.
Опозиционари у ФБиХ критиковали су "тројку" која је калкулацијама била принуђена да уведе Раму Исака у власт. Не толико због калкулација, него због особности Раме Исака за којег су говорили да понижава политику у ФБиХ.
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