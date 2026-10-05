Гласачи СДА не желе Бакира: Велика разлика у гласовима између Изетбеговића и странке

Аутор:АТВ редакција
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Изборни резултати су у фокус поново ставили диспропорцију између снаге СДА и њеног предсједника Бакира Изетбеговића, који је још једном добио значајно мањи број личних гласова у односу на странку коју води.
Бакир Изетбеговић је ове године имао 187.935 гласова (23,88 одсто) за члана Предсједништва БиХ из реда бошњачког народа, док је његова странка СДА на остварила бољи резултат. СДА је за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ имала 229.556 гласова, од чега је 11.765 из Републике Српске.
У Федералном парламенту СДА је имала 229.556 гласова, што је такође више од Изетбеговићевог броја гласова.
На Општим изборима 2022. године је Изетбеговић такође имао мање гласова него СДА. Добио је 214.412 гласова (37,25 посто), а СДА је на нивоу БиХ имала 273.547 гласова, од чега 30.132 из Српске.
У Представничком дому Парламента Федерације БиХ је СДА добила 238.116 гласова, такође више него Изетбеговић те године.
Овакви аналитички подаци говоре јасније од било каквих политичких коментара, а то је да гласачи СДА упорно шаљу поруку Бакиру Изетбеговићу да желе подржати ову странку, али не и њега. Док страначка инфраструктура СДА и даље демонстрира завидну стабилност и снагу на законодавним нивоима, Изетбеговић као појединачни кандидат за Предсједништво БиХ не успијева привући ни своју странку, а камоли ширу публику.
Поређења ради, Семир Ефендић, предсједник СБиХ, показује потпуно супротан модел политичке снаге. Он је у утрци за Предсједништво БиХ добио двоструко више личних гласова него што је добила његова странка. Освојио је 141.515 личних гласова, док је СБиХ за ПД ПС БиХ имала укупно 69.353 гласа од чега је 3.478 из Српске.
Иако је Изетбеговић заостао за страначким резултатом, успио је ублажити разлику у односу на свог главног ривала Дениса Бећировића и резултате избора 2022. године. Тада је разлика међу њима била у 115.826 гласова, док је на јучерашњим изборима разлика свега 22.849 гласова.
Овакви бројеви показују да је утрка за члана Предсједништва БиХ из реда бошњачког народа била много неизвјеснија него прије четири године и да је Изетбеговић успио умањити разлику међу њима, али темељни проблем за лидера СДА остаје неспоран: Гласачи и симпатизери СДА очигледно желе да неко други води странку.
Међу кандидатима СДА на овим Општим изборима највећу популарност је показао Харис Захирагић који је у својој изборној јединици за ПД ПС БиХ добио чак 29.171 глас, што је највећи број преференцијалних гласова свих кандидата за Представнички дом БиХ у тој изборној јединици.
Након њега, највише гласова из СДА су добила два кандидата из Тузланског кантона за ПД ПС то су Муамер Зукић (28.920 гласова) и Мидхат Чаушевић (20.445 гласова).
Одређену популарност су показали Мирсад Заимовић и Фарук Капиџић, који су имали више од 15.000 гласова, а мање од 20.000, што је посебно занимљиво у контексту Капиџића (15.446 гласова) јер је он био кандидат за нижи ниво власти, кантоналну скупштину, гдје је знатно мањи гласачки базен него за државни ниво. Капиџић је такође ове године удвостручио број гласова у односу на исту кандидатуру из 2022. године, преноси Кликс.
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