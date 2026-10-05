Рођена браћа се потукла због избора, пролазници снимали

Аутор:АТВ редакција
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У Бугојну је забиљежен несвакидашњи инцидент у којем су се, према информацијама са терена, физички сукобила двојица браће, а повод су наводно били изборни резултати.
Ријеч је о браћи Саји и Санелу, који су се сукобили насред улице, док су цијели догађај мобилним телефонима снимили грађани који су се затекли у близини, пише "Црна Хроника".
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Како наводи овај портал, један од браће политички је везан за СДА, док је други везан за СДП, а вербална расправа о резултатима избора наводно је убрзо прерасла у физички обрачун.
Инцидент се догодио у непосредној близини полицијске станице, а на мјесту догађаја била је и полицијска екипа.
На снимку који су забиљежили грађани може се видјети физички сукоб двојице мушкараца на улици.
За сада нема званичних информација о томе да ли је неко од учесника повријеђен, нити да ли ће против њих бити предузете законом предвиђене мјере. Више детаља о инциденту очекује се након званичних информација надлежних полицијских органа.
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Иначе, у Бугојну је, када је ријеч о Општим изборима, вођена врло тијесна битка између Бакира Изетбеговића и Дениса Бећировића у трци за Предсједништво Босне и Херцеговине.
Побједу је на крају однио Бећировић са 4.620 гласова, док је Изетбеговић имао 4.190 гласова.
Такође, и у изборима за остале нивое власти ове двије странке су водиле тијесну битку у којима је СДА имала благу предност у односу на СДП.
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