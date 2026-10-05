Демонстранти у Француској почели да бацају Молотовљеве коктеле

Аутор:АТВ редакција
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Учесници протеста средњошколаца у Француској почели су да бацају Молотовљеве коктеле, саопштено је из управе префектуре Мерт и Мозел.
У саопштењу се навои да су полицајци регистровали паљење имовине, употребу пиротехничких средстава и бацање Молотовљевих коктела.
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За сада нема извјештаја о томе да је било ко повријеђен.
Министар просвјете Едуар Жефре изјавио је раније да се очекује да ће између 400 и 500 средњих школа широм Француске остати затворене током дана због протеста.
Протести су почели крајем септембра у средњој школи у предграђу Париза због недостатка наставника, прије него што су се проширили.
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Око 5.000 људи, углавном тинејџера, ухапшено је широм земље од 28. септембра, а десетине су повријеђене. Штета на имовини процјењује се на десетине милиона евра.
(Срна)
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