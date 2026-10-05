Пале: У наредним данима редукције воде

Аутор:АТВ редакција
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На подручју општине Пале у наредном данима биће уведене редукције воде због погоршане хидролошке ситуације, саопштено је из предузећа Водовод и канализација.
У саопштењу наводе да због смањење издашности изворишта и изразито повећане потрошње, посебно у вечерњим часовима, постоји могућност пада притиска и нестанка воде.
О терминима и распореду редукција потрошачи ће бити благовремено обавијештени.
(Срна)
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