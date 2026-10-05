Logo

Пале: У наредним данима редукције воде

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.10.2026 15:01

Коментари:

0
Славина-чесма-вода
Фото: АТВ

На подручју општине Пале у наредном данима биће уведене редукције воде због погоршане хидролошке ситуације, саопштено је из предузећа Водовод и канализација.

У саопштењу наводе да због смањење издашности изворишта и изразито повећане потрошње, посебно у вечерњим часовима, постоји могућност пада притиска и нестанка воде.

О терминима и распореду редукција потрошачи ће бити благовремено обавијештени.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пале

Водоснабдијевање

редукција воде

Коментари (0)

Прочитајте више

Ђани

Сцена

Ђани открио у каквом је стању Слађа након изласка из болнице

4 ч

0
Бомба, два пиштоља и муниција

Србија

Јован чекао да прође ауто, па бацио бомбу у двориште

4 ч

0
Маричић: Бањалучани препознали нашу политику, пред нама велики планови

Бања Лука

Маричић: Бањалучани препознали нашу политику, пред нама велики планови

4 ч

0
Ружа

Остали спортови

Трагедија у свијету гимнастике: Преминуо чувени олимпијски шампион

4 ч

0

Више из рубрике

Савић: Настављамо са радом на који смо се грађанима обавезали

Градови и општине

Савић: Настављамо са радом на који смо се грађанима обавезали

6 ч

0
Лука Петровић

Градови и општине

Минић и Цвијановић убједљиво воде у Требињу

22 ч

0
Гласање Избори 2026изборне технологије

Градови и општине

Угљевик: Два бирачка мјеста још увијек отворена

23 ч

0
mobilni telefon mobitel

Градови и општине

У овој школи забрањени су мобилни телефони: Ученици негодују, родитељи поздрављају одлуку

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

02

Трагедија у БиХ: Мушкарац погинуо, возач ухапшен

18

58

Централне вијести, 05.10.2026.

18

57

Гори камион на Рачи, гужве неизбјежне

18

53

Огласио се предсједник ФС Португала због Роналда: "Одавно би он отишао да..."

18

53

Горица Додик снимком описала Вукановића након изборног дебакла

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима