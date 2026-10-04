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Угљевик: Два бирачка мјеста још увијек отворена

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04.10.2026 20:00

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Гласање Избори 2026изборне технологије
Фото: АTV

Од 26 бирачких мјеста у општини Угљевик још два су отворена, јер се јутрос због кварова на скенерима каснило, рекла је Срни предсједик Општинске изборне комисије (ОИК) Нермина Ахметовић.

"Технологија нам је данас била највећи проблем, стварала је нервозу код грађана који су се враћали, јер су се скенери кварили, па поправљали. Осим тога, нисмо имали значајнијих пријављених инцидената", рекла је она.

У БиХ су данас одржани општи избори, а у централни бирачки списак уписано је 3.408.517 бирача.

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Тагови :

Угљевик

Избори 2026

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