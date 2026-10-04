Гласање у Источном Новом Сарајеву, Сокоцу и Палама протиче без проблема

Аутор:АТВ редакција
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На изборним мјестима у Сокоцу, Источном Новом Сарајеву и Палама гласање протиче без проблема.
Ову информацију су за АТВ потврдили из ОИК-а.
"Гласање протиче без проблема, сва бирачка мјеста су отворена на вријеме", рекли су из ОИК-а Соколац за АТВ.
У Источном Новом Сарајеву поједина бирачка мјеста су отворена са кашњењем од 35 минута, али након тога све протиче у најбољем реду.
"На бирачким мјестима у Палама све протиче без проблема, понекад се јаве проблеми са скенерима у виду споријег рада, али их рјешавамо у ходу и нема застоја у гласачком процесу", рекли су за АТВ из ОИК-а Пале.
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