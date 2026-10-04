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Гласање у Источном Новом Сарајеву, Сокоцу и Палама протиче без проблема

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04.10.2026 14:55

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Избори у Источном Новом Сарајеву.
Фото: АТВ

На изборним мјестима у Сокоцу, Источном Новом Сарајеву и Палама гласање протиче без проблема.

Ову информацију су за АТВ потврдили из ОИК-а.

"Гласање протиче без проблема, сва бирачка мјеста су отворена на вријеме", рекли су из ОИК-а Соколац за АТВ.

У Источном Новом Сарајеву поједина бирачка мјеста су отворена са кашњењем од 35 минута, али након тога све протиче у најбољем реду.

"На бирачким мјестима у Палама све протиче без проблема, понекад се јаве проблеми са скенерима у виду споријег рада, али их рјешавамо у ходу и нема застоја у гласачком процесу", рекли су за АТВ из ОИК-а Пале.

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Тагови :

Избори 2026

Пале

Источно Ново Сарајево

Соколац

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