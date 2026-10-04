Након поправке скенера ради свих 26 бирачких мјеста у Угљевику

Аутор:АТВ редакција
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Гласање се нормално одвија на свих 26 бирачких мјеста у општини Угљевик након поправке скенера, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије Нермина Ахметовић.
Ахметовић је навела да нервоза међу грађанима расте због чекања, односно проблема које ствара технологија, али да већих инцидената није било.
Ахметовићева је истакла да не посједују апликацију за праћење излазности, те да то, како претпоставља, чини Централна изборна комисија.
Она је додала да ће рад на једном биралишту бити продужен онолико колико је трајало кашњење, с обзиром да је било прекида у два наврата.
(Срна)
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