Logo

Након поправке скенера ради свих 26 бирачких мјеста у Угљевику

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 12:09

Коментари:

0
Скенери на изборима 2026.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Гласање се нормално одвија на свих 26 бирачких мјеста у општини Угљевик након поправке скенера, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије Нермина Ахметовић.

Ахметовић је навела да нервоза међу грађанима расте због чекања, односно проблема које ствара технологија, али да већих инцидената није било.

Ахметовићева је истакла да не посједују апликацију за праћење излазности, те да то, како претпоставља, чини Централна изборна комисија.

Она је додала да ће рад на једном биралишту бити продужен онолико колико је трајало кашњење, с обзиром да је било прекида у два наврата.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

избори

Избори 2026

Квар на скенеру

Угљевик

Коментари (0)

Прочитајте више

Полиција МУП РС Бањалука

Хроника

Саобраћајка у Бањевици, има повријеђених

7 ч

0
Скенер, избори 2026

Бања Лука

Отклоњен вишечасовни квар на Петрићевцу, скенер у функцији

7 ч

0
доктор љекар медицина

Здравље

"Ово није епилепсија, може да умре": Малој Дуњи открили ријетку мутацију

7 ч

0
Жути знак за такси који свијетли ноћу.

Србија

Смртоносна вожња: Избоден таксиста, боре му се за живот

7 ч

0

Више из рубрике

Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић обавио је своју грађанску дужност на бирачком мјесту у Дому културе у Лакташима.

Градови и општине

Бојић гласао у Лакташима: Грађанска дужност обављена

8 ч

0
Изборне технологије. Избори 20026.

Градови и општине

Изборни процес протиче уредно, излазност до 10 сати 10 одсто

8 ч

0
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић

Градови и општине

Вукановић гласао у Требињу

8 ч

0
Скенирање личне карте на изборима 2026.

Градови и општине

Настављен изборни процес у Стоцу након мањег застоја

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

49

Огласио се Додик: Подијелио фотографију са Минићем и послао поруку

19

49

Добој прогласио побједу Минића и Цвијановић

19

46

У овој школи забрањени су мобилни телефони: Ученици негодују, родитељи поздрављају одлуку

19

44

Саво Минић повећава предност, разлика скоро 20.000 гласова

19

37

Ковачевић: Минић и Цвијановић у великој предности

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима