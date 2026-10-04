Воз ударио у комби, погинула цијела породица: Међу њима и дјевојчица (7)

Аутор:АТВ редакција
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Несхватљив потез, а потом стравична трагедија. Четири особе, међу којима и седмогодишња дјевојчица, погинуле су када је на њихово возило налетио воз у мјесту у округу Галаци у Румунији.
Породица се налазила у комбију, а непосредно прије несреће мушкарац за воланом наводно је уступио мјесто 26-годишњој дјевојци која је возачку дозволу добила свега три дана раније. Све су забиљежиле надзорне камере.
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Први резултати истраге показују да је 26-годишњакиња која је у том тренутку управљала возилом потпуно игнорисала свјетлосне и звучне сигнале на пружном прелазу. Семафор је показивао црвено свјетло, сигнализација је радила, а упозорење се оглашавало, али она није реаговала и наставила је да вози.
Убрзо је на пружном прелазу дошло до стравичног судара. Воз је пуном брзином ударио у комби у којем се налазила породица и вукао га око 300 до 400 метара.
Како су забиљежиле надзорне камере, 64-годишњи мушкарац, који је у тренутку несреће био путник, претходно је био за воланом. Он је, непосредно прије трагедије, замијенио мјесто са 26-годишњакињом, која је возачку дозволу добила само три дана раније.
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Након замјене мјеста прешли су још свега неколико стотина метара, а потом је дошло до несреће у којој су погинуле четири особе - троје одраслих и дјевојчица стара само седам година.
Полиција је покренула кривичну истрагу због сумње на изазивање несреће са смртним исходом из нехата. Истражиоци покушавају да утврде све околности трагедије, а посебно због чега су 64-годишњи мушкарац и 26-годишња жена непосредно прије несреће замијенили мјеста за воланом.
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