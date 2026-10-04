ЦИК БиХ: Могуће продужење гласања, али и понављање избора на појединим мјестима

Аутор:Марија Милановић
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Бирачка мјеста на којима је било кашњења у отварању или прекида рада могла би радити дуже, док би на мјестима гдје избори нису могли бити одржани гласање могло бити поновљено, потврдила је члан ЦИК БиХ Ирина Хаџиавдић.
„У складу са одредбама Изборног закона БиХ, ако дође до прекида рада на буирачком мјесту до три сата или кашњења у отварању бирачког мјеста, онда се бирачка мјеста остављају да раде дуже у том периоду колико је трајало кашњење или за то вријеме колико је трајао прекид“, рекла је Ирина Хаџиавдић, члан ЦИК БиХ-а.
Како Хаџиавдићева даље наводи, уколико су кашњења била дужа од три сата, за одлуку о томе да ли ће бирачка мјеста бити отворена и три сата након седам сати, што би значило након десет сати, донијеће ЦИК БиХ у сарадњи са општинском, односно са градском изборном комисијом, те ће према њеним ријечима то највјероватније бити случај Бијељине те можда још неких мјеста.
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„Што се тиче понављања избора, избори се понављају тамо гдје се на дан избора нису могли догодити. Ми имамо информацију да нека бирачка мјеста нису отворена и о томе ћемо разговарати на некој од наших првих сједница и те ће изборне комисије добити јасне инструкције“, поручила је Хаџиавдићева. До наведеног може доћи у року од 7 те најдуже 30 дана, како је она казала.
Циљ ЦИК БиХ-а је да се изборни проведу са специфичним изборним технологијама те да то буде јединствен начин провођења избора, казала је Хаџиавдић.
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