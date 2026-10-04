ЦИК БиХ: Мањи број бирачких мјеста још није отворен, потешкоће са скенерима

Аутор:АТВ редакција
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Мањи број бирачких мјеста у БиХ још није отворен због потешкоћа са радом скенера гласачких листића, саопштено је из Централне изборне комисије БиХ.
Из ЦИК-а наводе да се ове потешкоће рјешавају.
Бирачка мјеста за опште изборе отворена су у 7.00 часова, а са радом је почело и 385 мобилних тимова.
Одзив бирача до 11.00 часова биће саопштен на конференцији за новинаре у 12.00 часова.
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