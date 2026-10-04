Logo

ЦИК БиХ: Мањи број бирачких мјеста још није отворен, потешкоће са скенерима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 09:43

Коментари:

1
CIK BIH Centralna izborna komisija
Фото: АТВ

Мањи број бирачких мјеста у БиХ још није отворен због потешкоћа са радом скенера гласачких листића, саопштено је из Централне изборне комисије БиХ.

Из ЦИК-а наводе да се ове потешкоће рјешавају.

Бирачка мјеста за опште изборе отворена су у 7.00 часова, а са радом је почело и 385 мобилних тимова.

Одзив бирача до 11.00 часова биће саопштен на конференцији за новинаре у 12.00 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

БиХ

ЦИК БиХ

Избори 2026.

гласање

Коментари (1)

Више из рубрике

Гласање Избори 2026. нове изборне технологије бирачи бирачка мјеста кутија за гласање скенери

БиХ

Тузлански кантон: Каснило отварање 53 бирачка мјеста, два још нису отворена

1 ч

0
Пожар у Горажду.

БиХ

Проглашено стање несреће у Горажду: Избио пожар на депонији

1 ч

0
Избори изборне технологије гласање скенери

БиХ

Касни отварање 70 бирачких мјеста у Зеничко-добојском кантону

1 ч

0
Бирачко мјесто, избори 2026.

БиХ

Сва бирачка мјеста отворена у Источној Илиџи и Источном Новом Сарајеву, проблем у Которцу

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

38

Изборни дан у Мостару нормализован: Отклоњен квар на скенеру

10

36

Проблеми са скенерима: Кашњења у Приједору, Козарској Дубици и Новом Граду

10

30

Погођен танкер у Ормуском мореузу

10

22

Бранко Блануша гласао у Бањалуци

10

14

Октобарске температуре обарају рекорде у Српској: Ево шта нас очекује

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима