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Проглашено стање несреће у Горажду: Избио пожар на депонији

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04.10.2026 09:39

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Пожар у Горажду.
Фото: РТРС

Град Горажде прогласио је стање техничко-технолошке несреће изазване пожаром на депонији Шишета.

Наложено је активирање свих субјеката заштите и спасавања, јавних предузећа, установа и других расположивих капацитета, укључујући људство, механизацију и опрему потребну за санацију пожара.

Стање несреће остаје на снази до нормализације ситуације и отклањања непосредне опасности по људе и околину, јављају федерални медији, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Горажде

пожар

Депонија

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