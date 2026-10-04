Проглашено стање несреће у Горажду: Избио пожар на депонији

Аутор:АТВ редакција
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Град Горажде прогласио је стање техничко-технолошке несреће изазване пожаром на депонији Шишета.
Наложено је активирање свих субјеката заштите и спасавања, јавних предузећа, установа и других расположивих капацитета, укључујући људство, механизацију и опрему потребну за санацију пожара.
Стање несреће остаје на снази до нормализације ситуације и отклањања непосредне опасности по људе и околину, јављају федерални медији, преноси Срна.
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