Изборни дан у Лакташима протиче без застоја

Аутор:АТВ редакција
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Изборни процес на подручју Лакташа ујутру је започео тачно на вријеме и за сада протиче у потпуном реду на већини бирачких мјеста, сазнаје АТВ.
Једини технички проблем забиљежен је у Александровцу, гдје је дигитални скенер за листиће изненада престао да ради, па су дежурне екипе одмах изашле на терен.
Док техничка служба хитном интервенцијом отклања квар, надлежни су већ припремили замјенски уређај како гласање не би трпјело дужи застој.
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