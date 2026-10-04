Logo

Изборни дан у Лакташима протиче без застоја

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 09:29

Коментари:

0
Гласање Избори 2026. нове изборне технологије бирачи бирачка мјеста кутија за гласање скенери
Фото: АTV

Изборни процес на подручју Лакташа ујутру је започео тачно на вријеме и за сада протиче у потпуном реду на већини бирачких мјеста, сазнаје АТВ.

Једини технички проблем забиљежен је у Александровцу, гдје је дигитални скенер за листиће изненада престао да ради, па су дежурне екипе одмах изашле на терен.

Док техничка служба хитном интервенцијом отклања квар, надлежни су већ припремили замјенски уређај како гласање не би трпјело дужи застој.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Лакташи

Коментари (0)

Прочитајте више

Предсједник Републике Српске Синиша Каран гласао на општим изборима 2026.

Република Српска

Предсједник Синиша Каран гласао у Бањалуци

1 ч

0
Мушкара држи чекић.

Србија

Чекићем му смрскао лобању због дјевојке: Младићу се боре за живот

1 ч

0
Гласање избори 2026 листићи нове технологије

Бања Лука

У Бањалуци забиљежена кашњења, рјешавају се проблеми са Смартматиком

1 ч

0
Лепа Брена

Сцена

Брена открила детаље велике породичне трагедије: Умро је од посљедица повреда

1 ч

0

Више из рубрике

Избори изборне технологије гласање скенери

Градови и општине

Технички проблеми довели до кашњења отварања бирачких мјеста

2 ч

0
Бирачко мјесто, Крупа на Уни. Избори 2026.

Градови и општине

Поједина бирачка мјеста каснила са отварањем десетак минута

2 ч

0
На слици је приказан процес идентификације бирача постављањем отиска прста на сензор Smartmatic уређаја ради биометријске аутентификације.

Градови и општине

Бирачка мјеста у Језеру отворена на вријеме

3 ч

0
Машина за брање јабука Градишка

Градови и општине

Градишка: Берба јабука у пуном јеку, савремена машина за брање олакшава посао

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

38

Изборни дан у Мостару нормализован: Отклоњен квар на скенеру

10

36

Проблеми са скенерима: Кашњења у Приједору, Козарској Дубици и Новом Граду

10

30

Погођен танкер у Ормуском мореузу

10

22

Бранко Блануша гласао у Бањалуци

10

14

Октобарске температуре обарају рекорде у Српској: Ево шта нас очекује

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима