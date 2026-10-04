Бирачка мјеста у Језеру отворена на вријеме

Аутор:АТВ редакција
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У општини Језеро бирачка мјеста отворена су на вријеме, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије Илијана Павловић.
Право гласа у овој општини имају 1.142 бирача, који ће моћи да гласају на два бирачка мјеста.
Мобилних тимова у овој локалној заједници нема, преноси Срна.
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