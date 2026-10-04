Logo

Бирачка мјеста у Језеру отворена на вријеме

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 07:28

Коментари:

0
На слици је приказан процес идентификације бирача постављањем отиска прста на сензор Smartmatic уређаја ради биометријске аутентификације.
Фото: АТВ

У општини Језеро бирачка мјеста отворена су на вријеме, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије Илијана Павловић.

Право гласа у овој општини имају 1.142 бирача, који ће моћи да гласају на два бирачка мјеста.

Мобилних тимова у овој локалној заједници нема, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

избори

Избори 2026

Избори 2026.

Општина Језеро

Коментари (0)

Прочитајте више

Изборне технологије

Република Српска

Биралиште у Купресу отворено на вријеме

3 ч

0
beba porodilište

Друштво

Стижу прелијепе вијести из породилишта: Српска богатија за 13 беба

3 ч

0
Заштитник свих учених људи: Прочитајте молитву за опроштај гријехова

Друштво

Заштитник свих учених људи: Прочитајте молитву за опроштај гријехова

3 ч

0
Мира Марковић, кандидаткиња на предсједничким изборима у Француској

Свијет

Мира Марковић - кандидаткиња на предсједничким изборима у Француској

3 ч

0

Више из рубрике

Машина за брање јабука Градишка

Градови и општине

Градишка: Берба јабука у пуном јеку, савремена машина за брање олакшава посао

15 ч

0
Крупни план интензивних наранџастих пламена док дрво гори, стварајући топлу и динамичну сцену.

Градови и општине

Четири пожара у Семберији, апел грађанима да не пале ватру

16 ч

0
Начелник Вишеград посјетио суграђанку која је родила тројке

Градови и општине

Начелник Вишеграда посјетио суграђанку која је родила тројке

1 д

1
Неколико стотина Билећана поново је гласно рекло НЕ соларним панелима поред кућа, имања и изворишта. Окупили су се пред општину а све због плана изградње соларне електране Билећа 1 која би тврде мјештани потпуно угасила живот у неколико села.

Градови и општине

Билећани против соларних панела

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

38

Изборни дан у Мостару нормализован: Отклоњен квар на скенеру

10

36

Проблеми са скенерима: Кашњења у Приједору, Козарској Дубици и Новом Граду

10

30

Погођен танкер у Ормуском мореузу

10

22

Бранко Блануша гласао у Бањалуци

10

14

Октобарске температуре обарају рекорде у Српској: Ево шта нас очекује

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима