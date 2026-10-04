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Стижу прелијепе вијести из породилишта: Српска богатија за 13 беба

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04.10.2026 07:22

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beba porodilište
Фото: Pexel/ Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 13 беба, пет дјевојчица и осам дјечака.

У Бањалуци и Приједору рођене су по четири бебе, у Добоју три, а у источном Сарајеву и Невесињу по једна беба, речено је Срни у породилиштима у овим локалним заједницама.

Двије дјевојчице и два дјечака рођени су у Бањалуци, дјевојчица и три дјечака у Приједору, дјевојчица и два дјечака у Добоју, дјевојчица у Источном Сарајеву и дјечак у Невесињу.

У породилиштима у Бијељини, Зворнику, Требињу, Градишци и Фочи није било новорођених, преноси Срна.

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Тагови :

беба

рођене бебе

Република Српска

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