Стижу прелијепе вијести из породилишта: Српска богатија за 13 беба

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 13 беба, пет дјевојчица и осам дјечака.
У Бањалуци и Приједору рођене су по четири бебе, у Добоју три, а у источном Сарајеву и Невесињу по једна беба, речено је Срни у породилиштима у овим локалним заједницама.
Двије дјевојчице и два дјечака рођени су у Бањалуци, дјевојчица и три дјечака у Приједору, дјевојчица и два дјечака у Добоју, дјевојчица у Источном Сарајеву и дјечак у Невесињу.
У породилиштима у Бијељини, Зворнику, Требињу, Градишци и Фочи није било новорођених, преноси Срна.
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