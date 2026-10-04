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Поједина бирачка мјеста каснила са отварањем десетак минута

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04.10.2026 07:53

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Бирачко мјесто, Крупа на Уни. Избори 2026.
Фото: Срна

У Лакташима су отворена бирачка мјеста, а на пар њих се каснило јер скенери нису могли да се покрену, рекла је Срни предсједник Градске изборне комисије Гордана Нишић.

Она је навела да се на појединим бирачким мјестима каснило са отварањем десетак минута због због бројања гласачких листића,

Право гласа у Лакташима има 33.756 бирача.

Изборни процес проводи се на 48 редовних бирачких мјеста, на једном бирачком мјесту за гласање у одсуству, а формирано је и седам мобилних тимова.

У БиХ се данас одржавају општи избори.

Братунац: Отварање неких бирачких мјеста каснила због техничких проблема

Свих 27 бирачких мјеста на подручју општине Братунац јутрос часова су отворена за гласање, а на неколико њих са пар минута закашњења због техничких разлога, саопштио је Срни члан Општинске изборне комисије /ОИК/ Ивана Милановић.

"Изборни процес је почео према плану. На неким биралиштима има мањих техничких проблема са скенерима, што мало успорава поступак гласања, а других тешкоћа нема", рекла је Милановићева.

За изборе је регистровано 19.210 бирача, што је за 100 мање него за локалне изборе прије двије године.

Осим 27 бирачких мјеста на којима се гласа, формирана су и три мобилна тима да би се омогућило да бирачко право остваре непокретна и стара лица у својим домовима.

За гласање путем поште регистровано је 758 бирача.

Милановићева је објаснила да су попуњени бирачки одбори, да су формирани резервни састави бирачких одбора да се у случају потребе могу ангажовати замјенски чланови те да је обављена обука свих састава бирачких одбора као и резервних састава.

Истакла је да је акредитован велики број посматрача изборног процеса.

Челинац: Отварање бирачких мјеста каснило пар минута

Бирачка мјеста у општини Челинац отворена су јутрос са пар минута закашњења, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије Милан Пејановић.

Избори

Градови и општине

Бирачка мјеста у Језеру отворена на вријеме

Он је навео да се гласање одвија на 26 редовних бирачких мјеста, а да право гласа има 15.580 бирача.

Ангажована су два мобилна тима, а право гласа путем њих обавиће 60 регистрованих грађана.

У БиХ се данас одржавају општи избори.

Шамац: Сва бирачка мјеста отворена на вријеме

Сва бирачка мјеста у Шамцу јутрос су отворена на вријеме и за сада нема никаквих проблема, изјавила је Срни предсједник Општинске изборне комисије Ружиица Мокрић.

Мокрићева је напоменула да грађани могу да гласају на 26 редовних бирачких мјеста, на истим локцијама као на претходним изборима.

"За 132 бирача који због болести не могу да оду на бирачко мјесто формирали смо два мобилна тима" рекла је Мокрићева.

На подручју Шамца право гласа има 15.341 бирач.

Отворена сва бирачка мјеста у Милићима

Сва бирачка мјеста у општини Милићи отворена су на вријеме, рекао је предсједник Општинске изборне комисије Мирко Савић. У овој општини право гласа има 8.201 гласач, а гласање се одвија на 14 редовних бирачких мјеста и путем два мобилна тима.

У централни бирачки списак за опште изборе укупно је уписано 3.408.517 бирача, а бирачка мјеста се затварају вечерас у 19.00 часова.

Соколац: Сва бирачка мјеста отворена на вријеме

У општини Соколац јутрос у 7.00 часова отворена су сва бирачка мјеста и гласање за сада протиче без проблема, рекао је предсједник Општинске изборне комисије Драган Башевић.

Башевић је истакао да на подручју општине Соколац право гласа имају 10.384 бирача уписаних у централни бирачки списак, који могу гласати на 15 редовних бирачких мјеста, а формиран је и један мобилни тим. Бирачка мјеста ће бити затворена у 19.00 часова.

Лопаре: Отворена сва бирачка мјеста

У Лопарама су јутрос отворена сва бирачка мјеста, изјавио је предсједник Општинске изборне комисије Давор Вићић.

Право гласа има 12.143 бирача, који осим на редовним бирачким мјестима могу да гласају и путем три мобилна тима, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Соколац

Милићи

Лопаре

Лакташи

бирачка мјеста

избори

Избори 2026

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