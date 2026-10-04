Поједина бирачка мјеста каснила са отварањем десетак минута

Аутор:АТВ редакција
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У Лакташима су отворена бирачка мјеста, а на пар њих се каснило јер скенери нису могли да се покрену, рекла је Срни предсједник Градске изборне комисије Гордана Нишић.
Она је навела да се на појединим бирачким мјестима каснило са отварањем десетак минута због због бројања гласачких листића,
Право гласа у Лакташима има 33.756 бирача.
Изборни процес проводи се на 48 редовних бирачких мјеста, на једном бирачком мјесту за гласање у одсуству, а формирано је и седам мобилних тимова.
У БиХ се данас одржавају општи избори.
Свих 27 бирачких мјеста на подручју општине Братунац јутрос часова су отворена за гласање, а на неколико њих са пар минута закашњења због техничких разлога, саопштио је Срни члан Општинске изборне комисије /ОИК/ Ивана Милановић.
"Изборни процес је почео према плану. На неким биралиштима има мањих техничких проблема са скенерима, што мало успорава поступак гласања, а других тешкоћа нема", рекла је Милановићева.
За изборе је регистровано 19.210 бирача, што је за 100 мање него за локалне изборе прије двије године.
Осим 27 бирачких мјеста на којима се гласа, формирана су и три мобилна тима да би се омогућило да бирачко право остваре непокретна и стара лица у својим домовима.
За гласање путем поште регистровано је 758 бирача.
Милановићева је објаснила да су попуњени бирачки одбори, да су формирани резервни састави бирачких одбора да се у случају потребе могу ангажовати замјенски чланови те да је обављена обука свих састава бирачких одбора као и резервних састава.
Истакла је да је акредитован велики број посматрача изборног процеса.
Бирачка мјеста у општини Челинац отворена су јутрос са пар минута закашњења, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије Милан Пејановић.
Градови и општине
Бирачка мјеста у Језеру отворена на вријеме
Он је навео да се гласање одвија на 26 редовних бирачких мјеста, а да право гласа има 15.580 бирача.
Ангажована су два мобилна тима, а право гласа путем њих обавиће 60 регистрованих грађана.
У БиХ се данас одржавају општи избори.
Сва бирачка мјеста у Шамцу јутрос су отворена на вријеме и за сада нема никаквих проблема, изјавила је Срни предсједник Општинске изборне комисије Ружиица Мокрић.
Мокрићева је напоменула да грађани могу да гласају на 26 редовних бирачких мјеста, на истим локцијама као на претходним изборима.
"За 132 бирача који због болести не могу да оду на бирачко мјесто формирали смо два мобилна тима" рекла је Мокрићева.
На подручју Шамца право гласа има 15.341 бирач.
Сва бирачка мјеста у општини Милићи отворена су на вријеме, рекао је предсједник Општинске изборне комисије Мирко Савић. У овој општини право гласа има 8.201 гласач, а гласање се одвија на 14 редовних бирачких мјеста и путем два мобилна тима.
У централни бирачки списак за опште изборе укупно је уписано 3.408.517 бирача, а бирачка мјеста се затварају вечерас у 19.00 часова.
У општини Соколац јутрос у 7.00 часова отворена су сва бирачка мјеста и гласање за сада протиче без проблема, рекао је предсједник Општинске изборне комисије Драган Башевић.
Башевић је истакао да на подручју општине Соколац право гласа имају 10.384 бирача уписаних у централни бирачки списак, који могу гласати на 15 редовних бирачких мјеста, а формиран је и један мобилни тим. Бирачка мјеста ће бити затворена у 19.00 часова.
У Лопарама су јутрос отворена сва бирачка мјеста, изјавио је предсједник Општинске изборне комисије Давор Вићић.
Право гласа има 12.143 бирача, који осим на редовним бирачким мјестима могу да гласају и путем три мобилна тима, преноси Срна.
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