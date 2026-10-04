Проблеми са новим технологијама: У Бијељини није отворено 30 бирачких мјеста

Аутор:АТВ редакција
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У Бијељини због проблема са новим изборним технологијама нису отворена 30 бирачка мјеста, а отворено је 153, рекла је за предсједница Градске изборне комисије у Бијељини Дијана Савић Божић.
Савић Божић је рекла да постоји проблем са предсједницима и члановима бирачких одбора који се повлаче и одустају на мјестима гдје скенери не функционишу.
Поједини, каже, прелазе на "ручно" гласање, што није у складу са законом, јер тај начин треба да добри ЦИК након захтјева и процедуре.
Република Српска
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Савић Божић је да је предсједнике бирачких одбора именовао ЦИК, наводећи да нема довољно оператера.
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