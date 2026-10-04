Logo

Проблеми са новим технологијама: У Бијељини није отворено 30 бирачких мјеста

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 07:53

Коментари:

2
Скенери изборне технологије гласање
Фото: ATV

У Бијељини због проблема са новим изборним технологијама нису отворена 30 бирачка мјеста, а отворено је 153, рекла је за предсједница Градске изборне комисије у Бијељини Дијана Савић Божић.

Савић Божић је рекла да постоји проблем са предсједницима и члановима бирачких одбора који се повлаче и одустају на мјестима гдје скенери не функционишу.

Поједини, каже, прелазе на "ручно" гласање, што није у складу са законом, јер тај начин треба да добри ЦИК након захтјева и процедуре.

Требиње гласање

Република Српска

У Требињу нису отворена два бирачка мјеста

Савић Божић је да је предсједнике бирачких одбора именовао ЦИК, наводећи да нема довољно оператера.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

избори

Бијељина

Избори 2026

Општи избори 2026

Избори у БиХ

Коментари (2)

Више из рубрике

Требиње чекање касне избори

Република Српска

У Требињу нису отворена два бирачка мјеста

3 ч

0
Скенирање личне карте на изборима 2026.

Република Српска

У Кнежеву отворена бирачка мјеста са малим закашњењем

3 ч

0
Изборне технологије

Република Српска

Биралиште у Купресу отворено на вријеме

3 ч

0
Избори

Република Српска

Отворена бирачка мјеста у Републици Српској и ФБиХ

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

47

Захарова о посјети Мерца Кијеву: Повратак убице на мјесто злочина

10

38

Изборни дан у Мостару нормализован: Отклоњен квар на скенеру

10

36

Проблеми са скенерима: Кашњења у Приједору, Козарској Дубици и Новом Граду

10

30

Погођен танкер у Ормуском мореузу

10

22

Бранко Блануша гласао у Бањалуци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима