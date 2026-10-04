У Требињу нису отворена два бирачка мјеста

Аутор:АТВ редакција
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У Требињу овог јутра бирачи на два мјеста чекају на гласање јер бирачка мјеста још увијек нису отворена, јавља наш репортер.
У Техничкој школи у Требињу бирачи чекају да изађу на изборе те гласају јер нису пребројани сви гласачки листићи, а којих, како су навели за АТВ има много.
Предсједник ГИК-а, Синиша Терзић у Требињу за АТВ је рекао да два бирачка мјеста још увијек нису отворена, највеће у Техничкој школи у Требињу и друго у насељу Џивар у ком нису још увијек стигле картице за скенере те се чекају инструкције Централне изборне комисије БиХ.
„Рачунали смо да ће бирачко мјесто бити отворено на вријеме, међутим, ово је велико бирачко мјести 966 гласача, четири су нивоа, дакле на сваком нивоу имамо преко 1.000 листића за избројати, а уз то више нису они обични папирни већ картонски, тако да је то мало теже за избројати“, рекла је за АТВ Весна Пејић Пејишић, предсједник бирачког мјеста Требиње, Техничка школа.
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