Ево шта сваки бирач мора да зна прије одласка на гласање: Водич за Опште изборе

Аутор:АТВ редакција
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Општи избори у БиХ одржавају се данас, у недјељу, 4. октобра 2026. године. Бирачка мјеста отворена су од 7 до 19 часова, а право гласа остварује се уз важећи идентификациони документ БиХ.
Ови избори доносе и новине у самом процесу гласања. Први пут на општим изборима примјењују се биометријска идентификација и аутентификација бирача, скенирање гласачких листића и нова рјешења за бржу трансмисију изборних резултата.
Због тога је важно да бирачи прије одласка на гласање провјере гдје су уписани, које листиће треба да добију и како правилно да гласају.
Бирач који се у тренутку затварања бирачког мјеста затекне на бирачком мјесту може остварити своје бирачко право у складу са изборним правилима.
На Општим изборима грађани бирају представнике на више нивоа власти.
Гласа се за:
чланове Предсједништва Босне и Херцеговине;
посланике у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ;
посланике у Представничком дому Парламента Федерације БиХ;
посланике у Народној скупштини Републике Српске;
предсједника и потпредсједнике Републике Српске;
посланике у скупштинама кантона у Федерацији БиХ.
ЦИК БиХ наводи да се на Општим изборима 2026. године бира укупно 518 носилаца мандата, међу 7.028 овјерених кандидата.
Које ћете тачно гласачке листиће добити зависи од мјеста пребивалишта, односно изборне јединице и статуса бирача.
Како провјерити гдје гласате?
Једна од најважнијих ствари коју треба урадити прије изборног дана јесте провјерити своје бирачко мјесто.
Немојте претпоставити да је локација иста као на претходним изборима. Провјерите.
Централна изборна комисија БиХ објављује информације о бирачким мјестима, а бирачима се препоручује да унапријед провјере локацију свог бирачког мјеста.
Провјера путем интернета
Информације о изборима и сервисима за бираче доступне су на званичној интернет-страници Централне изборне комисије БиХ – izbori.ba.
Провјеру свог бирачког мјеста можете извршити уносом тражених личних података, односно имена, презимена и ЈМБГ-а ОВДЈЕ.
Ако не можете провјерити податке путем интернета, бирач се може обратити и надлежном Центру за бирачки списак у својој општини или граду.
За гласање је потребно имати један од важећих идентификационих докумената БиХ:
ЦИК БиХ наводи да бирач уз показивање једног од ових докумената остварује бирачко право на бирачком мјесту.
Практично, прије изласка из куће провјерите:
гдје се налази ваше бирачко мјесто;
да имате важећи идентификациони документ;
за које кандидате или листе желите да гласате.
Општи избори 2026. године доносе нову процедуру.
На бирачком мјесту бирач прво пролази кроз биометријску идентификацију и аутентификацију.
Према упутствима ЦИК-а, поступак укључује провјеру идентификационог документа, а бирач се додатно аутентификује биометријским путем.
На овај начин провјерава се идентитет бирача, као и чињеница да већ није остварио бирачко право на том бирачком мјесту.
Након успјешне идентификације бирач наставља процедуру гласања и добија одговарајућу комбинацију гласачких листића.
Другим ријечима, нова технологија не значи да бирач гласа електронски.
Бирач и даље означава папирни гласачки листић, али се након попуњавања листић скенира. ЦИК је за Опште изборе 2026. године објавио посебна упутства за поступак гласања уз коришћење специфичних изборних технологија.
Ово је један од најважнијих дијелова гласања.
На различитим нивоима постоје различити гласачки листићи, па је прије означавања потребно пажљиво прочитати упутство на самом листићу.
На овим изборима листић се означава на начин који је предвиђен новим упутствима, односно попуњавањем круга предвиђеног за кандидата или политички субјект, а не стављањем знака „X“ као што је био случај у ранијим изборним циклусима.
ЦИК БиХ објавио је посебна упутства за правилно означавање гласачких листића за:
Федерацију БиХ;
Републику Српску;
Брчко дистрикт БиХ за бираче са ентитетским држављанством Федерације БиХ;
Брчко дистрикт БиХ за бираче са ентитетским држављанством Републике Српске.
Објављена су и посебна упутства за различите врсте гласачких листића.
Означите листић управо онако како је наведено у упутству на том листићу.
Важно је:
не заокруживати више кандидата ако листић предвиђа избор једног кандидата;
не додавати коментаре, поруке, цртеже или друге ознаке које нису предвиђене правилима;
пажљиво прочитати упутство прије него што означите листић.
Ако нисте сигурни како да попуните одређени листић, прије означавања питајте члана бирачког одбора за техничко појашњење.
Члан бирачког одбора не смије утицати на ваш избор кандидата или политичког субјекта.
Због тога је важно да прије означавања пажљиво прочитате упутство на листићу.
Немојте самостално покушавати да „поправите“ листић додатним ознакама.
Ако сматрате да сте погријешили или имате проблем са листићем, обратите се члану бирачког одбора и слиједите прописану процедуру.
Након што попуните гласачки листић, он се обрађује путем скенера гласачких листића.
Бирач свој гласачки листић попуњава на начин који омогућава тајност његовог избора.
Нико нема право да захтијева од бирача да покаже за кога је гласао.
Ако било ко покуша да утиче на ваше гласање, тражи да гласате за одређену особу или странку, или захтијева доказ о томе како сте гласали, обратите се бирачком одбору и надлежним изборним институцијама.
ЦИК БиХ је објавио овјерене кандидатске листе, а бирачи их могу пронаћи на званичној интернет-страници Комисије.
Бирачи могу прегледати листе према изборној јединици и општини пребивалишта, односно општини гласања.
Зато је корисно да се прије одласка на бирачко мјесто информишете:
који кандидати се налазе на листама;
којем нивоу власти припада одређени листић;
којим редослиједом су кандидати наведени;
како се конкретни листић правилно попуњава.
Информације треба провјеравати на службеним изворима, посебно на страници ЦИК-а.
За разлику од свих претходних избора, на изборима у недјељу бирачи ће приликом гласања за Народну скупштину Републике Српске, Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, Представничког дома Парламента ФБиХ и кантоналне скупштине добити посебне листиће за гласање.
Уз те листиће добиће и кандидатску листу. На листићима за гласање на једној страни, у лијевом дијелу листића биће наведене политичке партије за које се може гласати, а на десној странци листића и бројеви.
Гласа се на начин да бирач обоји кружић испред имена политичке партије, и уколико жели, може обојити и до максимално три броја. Ти бројеви су практично имена кандидата које бирач може наћи на кандидатској листи.
За члана Предсједништва БиХ и за предсједника/потпредсједника Републике Српске гласаће се на једном листићу.
Након гласања бирачи ће своја четири листића убацивати у скенер, а кандидатске листе које су практично само информативне вратиће се члановима бирачког одбора.
Да би листић био важећи бирач на изборима у недјељу мораће обојити кружић испред политичке партије. На свим претходним изборима, бирачи су могли дати глас само појединцима, међутим на овим изборима мора се гласати за политичку партију. (Иначе, и раније, само глас за кандидата био је и глас за ту политичку партију).
У случају да бирач обоји само број на гласачком листићу, тај гласачки листић биће неважећи, а у случају да уз политичку партију обоји више од три броја (кандидата) тај глас евидентираће се само ка
За Опште изборе 2026. године регистровани су и бирачи који гласају изван Босне и Херцеговине.
Према подацима ЦИК-а, изван БиХ регистровано је укупно 48.078 бирача. Од тог броја, 45.457 бирача гласа путем поште, док је 2.621 бирач регистрован за гласање у дипломатско-конзуларним представништвима.
Гласање ће бити организовано у 20 дипломатско-конзуларних представништава БиХ у 13 држава.
За бираче који су се пријавили за гласање изван БиХ важе посебна правила и начин гласања који је утврђен за њихов регистровани облик гласања.
Портал е-Избори ЦИК-а садржи сервис за електронску пријаву бирача за гласање изван БиХ.
За Опште изборе 2026. године у Босни и Херцеговини формирано је укупно 5.569 бирачких мјеста.
Од тога је:
5.121 редовно бирачко мјесто;
385 мобилних тимова.
ЦИК БиХ је закључио Централни бирачки списак са стањем на 20. август 2026. године.
Према тим подацима, у Босни и Херцеговини било је уписано 3.408.517 бирача.
Ако имате проблем са идентификацијом, не можете да пронађете своје бирачко мјесто или сматрате да се изборни поступак не проводи правилно, прво се обратите предсједнику бирачког одбора.
За питања и информације у вези са изборним процесом грађани се могу обратити и Централној изборној комисији БиХ.
Прије него што кренете на бирачко мјесто, провјерите:
гдје гласате;
да ли имате важећи идентификациони документ;
које гласачке листиће треба да добијете;
који су кандидати и листе на тим листићима;
како се конкретни листић правилно означава.
На изборима 2026. године посебно је важно обратити пажњу на нову процедуру идентификације и означавања листића. ЦИК БиХ је објавио посебна упутства за бираче и бирачке одборе у вези са биометријском идентификацијом, аутентификацијом и скенирањем гласачких листића.
Најважније је да се прије гласања упознате са упутством на самом листићу и да га попуните самостално, уз поштовање правила изборног процеса.
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