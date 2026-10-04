Додик: Зафрановићев фим начин да се новим генерацијама пренесе дио истине о страдању у НДХ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да филм Лордана Зафрановића "Златни рез 42 - Дјеца Козаре" одражава управо оно што је била усташка политика и да је он начин на који ће се пренијети новим генерацијама дио истине о страдању у концентрационим логорима НДХ.
"Дуго смо чекали да се екранизује страдање српског народа од зла који се зове усташка држава, у којој су масовно страдали невини људи, и нису се бирала ни годишта, од жена, стараца и масовно дјеце", изјавио је Додик новинарима након прве пројекције филма у Бањалуци.
Филм Лордана Зафрановића "Златни рез 42 - Дјеца Козаре" одражава оно што је била усташка политика и представља начин да се новим генерацијама пренесе дио истине о страдању у концентрационим логорима НДХ.
Дуго смо чекали да се екранизује страдање српског народа од зла које се звало усташка држава, у којој су масовно страдали невини људи - жене, старци, а масовно и дјеца. Усташе су формирале једини концентрациони логор на свијету за дјецу, гдје су убијана српска дјеца са простора Козаре.
Ово је трећи пут да гледам филм и сваки пут нека сцена остане урезана, а можда је раније нисам успио видјети на прави начин.
Захваљујем Лордану Зафрановићу и читавој екипи глумаца који су имали храбрости да овјековјече овакве сцене, као и свима који су на било који начин помогли финансирању овог пројекта.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 3, 2026
Додик је подсјетио да су усташе формирали једини концентрациони логор на свијету за дјецу, гдје су убијана, и да је то управо био усташки логор за дјецу Козаре, српску дјецу са овог простора.
"Ово је трећи пут да гледам овај филм и сваки пут нека од сцена остане урезана, коју можда нисам на прави начин успио да видим", рекао је Додик.
Он је нагласио да филм одражава управо оно што је била усташка политика, а то је да једну трећину Срба побије, другу прекрсти, а трећу расели у настојању да затре српско име и презиме на овим просторима.
"Они су нанијели огромно зла које умало није промакло да не буде екранизовано на овај начин", навео је Додик.
Он је захвалио Зафрановићу за оно што је урадио и читавој екипи глумаца који су имали храбрости да овјековјече овакве сцене.
Додик је захвалио свима који су на било који начин помогли финансирању овог пројекта.
"Веома сам поносан што сам, као дијете Поткозарја, који је васпитан на овом страдању, имао прилику, као предсједник Републике, да омогућим, путем финансирања, да се овај филм сними", истакао је Додик.
У Бањалуци је одржана премијерна пројекција филма Лордана Зафрановића "Златни рез 42 - Дјеца Козаре" о страдању српске дјеце и народа са Козаре у паклу усташког логора Јасеновац у злочиначкој НДХ.
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