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Додик: Зафрановићев фим начин да се новим генерацијама пренесе дио истине о страдању у НДХ

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04.10.2026 06:21

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Предсједник Милорад Додик рекао је да филм Лордана Зафрановића "Златни рез 42 - Дјеца Козаре" одражава управо оно што је била усташка политика и да је он начин на који ће се пренијети новим генерацијама дио истине о страдању у концентрационим логорима НДХ.
Фото: X/Milorad Dodik

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да филм Лордана Зафрановића "Златни рез 42 - Дјеца Козаре" одражава управо оно што је била усташка политика и да је он начин на који ће се пренијети новим генерацијама дио истине о страдању у концентрационим логорима НДХ.

"Дуго смо чекали да се екранизује страдање српског народа од зла који се зове усташка држава, у којој су масовно страдали невини људи, и нису се бирала ни годишта, од жена, стараца и масовно дјеце", изјавио је Додик новинарима након прве пројекције филма у Бањалуци.

Додик је подсјетио да су усташе формирали једини концентрациони логор на свијету за дјецу, гдје су убијана, и да је то управо био усташки логор за дјецу Козаре, српску дјецу са овог простора.

"Ово је трећи пут да гледам овај филм и сваки пут нека од сцена остане урезана, коју можда нисам на прави начин успио да видим", рекао је Додик.

Он је нагласио да филм одражава управо оно што је била усташка политика, а то је да једну трећину Срба побије, другу прекрсти, а трећу расели у настојању да затре српско име и презиме на овим просторима.

"Они су нанијели огромно зла које умало није промакло да не буде екранизовано на овај начин", навео је Додик.

Он је захвалио Зафрановићу за оно што је урадио и читавој екипи глумаца који су имали храбрости да овјековјече овакве сцене.

Додик је захвалио свима који су на било који начин помогли финансирању овог пројекта.

"Веома сам поносан што сам, као дијете Поткозарја, који је васпитан на овом страдању, имао прилику, као предсједник Републике, да омогућим, путем финансирања, да се овај филм сними", истакао је Додик.

У Бањалуци је одржана премијерна пројекција филма Лордана Зафрановића "Златни рез 42 - Дјеца Козаре" о страдању српске дјеце и народа са Козаре у паклу усташког логора Јасеновац у злочиначкој НДХ.

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Тагови :

Милорад Додик

Лордан Зафрановић

Златни рез '42 - Дјеца Козаре

пројекција филмова

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