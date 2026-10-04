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Дан жалости у Јабланици: Двије године од страдања 19 мјештана у поплави

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04.10.2026 07:07

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Дан жалости у Јабланици: Двије године од страдања 19 мјештана у поплави

У Јабланици је данас Дан жалости поводом двије године од погибије 19 мјештана у поплавама које су захватиле ову општину.

Дан жалости обиљежава се спуштањем застава на пола копља на згради општине, те на зградама јавних предузећа, установа и других институција на подручју Јабланице.

На Дан жалости не могу се одржавати програми културно-забавног карактера на јавним мјестима.

Јавне установе и организатори културних, спортских и других манифестација, физичке и правне особе која обављају угоститељску дјелатност, као и електронски и други медији са подручја општине, дужни су своје програме и садржаје да прилагоде обиљежавању овог дана.

У поплавама које су у ноћи са 3. на 4. октобар погодиле Доњу Јабланицу страдало је 19 особа.

О овом случају истражни органи у БиХ већ двије године воде истрагу, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Јабланица

Поплаве

страдали у поплавама

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