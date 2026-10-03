Врањеш: Сутра гласање у Амбасади БиХ у Београду, пријављена 51 особа

Аутор:АТВ редакција
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Амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш изјавио је да је формалноправно задовољена законитост за одржавање избора на гласачком мјесту у Амбасади БиХ у Београду.
Гласачко мјесто биће отворено сутра од 7.00 до 19.00 часова, а за гласање се пријавила 51 особа, преноси Срна.
Врањеш је рекао да на овом гласачком мјесту нема скенера, већ се гласање одвија на стари начин и убацивањем гласачких листића у кутију.
"Након 19.00 часова се затвара бирачко мјесто и све се ради по устаљеној процедури", рекао је Врањеш за Срну.
Он је појаснио да су услови за гласање у Амбасади БиХ у Београду испуњени јер је ЦИК БиХ, након што су раније на такозване консултације повучени чланови Бирачког одбора из реда српског народа, именовао новог члана.
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