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Врањеш: Сутра гласање у Амбасади БиХ у Београду, пријављена 51 особа

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03.10.2026 15:10

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Врањеш: Сутра гласање у Амбасади БиХ у Београду, пријављена 51 особа
Фото: АТВ

Амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш изјавио је да је формалноправно задовољена законитост за одржавање избора на гласачком мјесту у Амбасади БиХ у Београду.

Гласачко мјесто биће отворено сутра од 7.00 до 19.00 часова, а за гласање се пријавила 51 особа, преноси Срна.

Врањеш је рекао да на овом гласачком мјесту нема скенера, већ се гласање одвија на стари начин и убацивањем гласачких листића у кутију.

"Након 19.00 часова се затвара бирачко мјесто и све се ради по устаљеној процедури", рекао је Врањеш за Срну.

Он је појаснио да су услови за гласање у Амбасади БиХ у Београду испуњени јер је ЦИК БиХ, након што су раније на такозване консултације повучени чланови Бирачког одбора из реда српског народа, именовао новог члана.

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Таг :

Александар Врањеш

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