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Медији: Русија и САД разговарају о нафтном уговору вриједном више милијарди долара

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03.10.2026 15:41

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Медији: Русија и САД разговарају о нафтном уговору вриједном више милијарди долара
Фото: Tanjug / AP / Sven Kaestner

Русија и САД наводно воде преговоре о могућности закључивања нафтног уговора вриједног више милијарди долара.

"Преговори администрације америчког предсједника Доналда Трампа и Русије о прекиду сукоба у Украјини проширени су и сада укључују нафтни уговор вредан више милијарди долара", пише лист "Њујорк тајмс" позивајући се на неименоване званичнике.

Извори су навели да се ради о могућој продају руских енергетских актива.

Лист преноси да се разговори, који трају већ неколико мјесеци, односе на нафтна поља, рафинерије и бензинске станице широм свијета чији је власник "Лукоил".

Према једном од извора, америчка страна види тај споразум као начин да се побољшају односи са Русијом и снизе глобалне цијене енергената.

Након што је у октобру 2025. године уврштен на америчку листу санкција, "Лукоил" је најавио продају своје међународне имовине, укључујући рафинерије у Бугарској, Румунији и Холандији, док је његова имовина у Бугарској стављена под спољну управу.

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Тагови :

naftovod

Русија

САД

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