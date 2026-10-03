Медији: Русија и САД разговарају о нафтном уговору вриједном више милијарди долара

Аутор:АТВ редакција
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Русија и САД наводно воде преговоре о могућности закључивања нафтног уговора вриједног више милијарди долара.
"Преговори администрације америчког предсједника Доналда Трампа и Русије о прекиду сукоба у Украјини проширени су и сада укључују нафтни уговор вредан више милијарди долара", пише лист "Њујорк тајмс" позивајући се на неименоване званичнике.
Извори су навели да се ради о могућој продају руских енергетских актива.
Лист преноси да се разговори, који трају већ неколико мјесеци, односе на нафтна поља, рафинерије и бензинске станице широм свијета чији је власник "Лукоил".
Према једном од извора, америчка страна види тај споразум као начин да се побољшају односи са Русијом и снизе глобалне цијене енергената.
Након што је у октобру 2025. године уврштен на америчку листу санкција, "Лукоил" је најавио продају своје међународне имовине, укључујући рафинерије у Бугарској, Румунији и Холандији, док је његова имовина у Бугарској стављена под спољну управу.
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